快訊

中職／龍象大巨蛋爭霸G5第3場爆滿 單一總冠軍賽總觀眾破紀錄

不斷更新／第61屆金鐘獎節目類得獎名單 宇宙啦啦隊奪「人氣綜藝節目獎」

李多慧武嶺車宿出包！攀岩違規最高罰3000元 經紀公司急道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／江坤宇兩度建功、劉基鴻開轟追回1分 4局兄弟2：1領先

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
江坤宇兩度建功先替兄弟打下2：0領先。記者許正宏／攝影
江坤宇兩度建功先替兄弟打下2：0領先。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊休3天後滿血回歸？今天迎接總冠軍賽第5戰拚續命，面對休滿7天的龍隊洋投蔣銲，江坤宇兩度建功，2局上安打敲回第1分，4局上再揮出帶有打點的二壘打，打下2：0領先；龍隊則在4局下靠劉基鴻陽春砲追回1分，前4局打完兄弟2：1領先。

中信兄弟在今年總冠軍賽先吞3連敗陷入絕境，全隊鎖定4連勝大逆轉封王的戲碼，G4先搶下首勝撿回一命，之後G5因颱風連續2天延賽，讓投手群得以獲得更多休息時間，羅戈也能在休4天後再登板先發。

兄弟面對今年聯盟防禦率、三振「雙冠王」洋投蔣銲，G1首度對戰時，前8局僅敲2支安打，攻勢完全被封鎖，今天再次對決，兄弟打線在充分的休息後手感加溫。

2局上王威晨率先敲安，靠著暴投站上得點圈，江坤宇在2出局後揮出安打，王威晨從二壘衝回本壘攻下第1分。3局上張仁瑋獲保送上壘，接著靠蔣銲的暴投和捕手林辰勳捕逸站上三壘，但無功而返。

兄弟接著在4局上攻勢再起，宋晟睿敲安打後盜上二壘，江坤宇在又在2出局後揮出右外野二壘打，替兄弟多添1分保險分，連兩打席建功，助兄弟先取得2：0領先。

至於羅戈前3局壓制龍隊打線，僅首局被首名打者李凱威敲出二壘打，之後連續解決11名打者，然而投到4局下被劉基鴻轟出左外野陽春全壘打，龍隊將比數追成1分差，這是今年總冠軍賽出現的第2轟，兩轟都來自龍隊，前一轟為曾聖安在G2敲出的逆轉3分彈。

劉基鴻敲陽春砲。記者許正宏／攝影
劉基鴻敲陽春砲。記者許正宏／攝影

中信兄弟洋投羅戈。記者許正宏／攝影
中信兄弟洋投羅戈。記者許正宏／攝影

味全龍隊洋投蔣銲。記者許正宏／攝影
味全龍隊洋投蔣銲。記者許正宏／攝影

王威晨跑回兄弟第1分。記者許正宏／攝影
王威晨跑回兄弟第1分。記者許正宏／攝影

劉基鴻 江坤宇 兄弟

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／中信兄弟絕處逢生 張士綸、張仁瑋是Key Man

中職／颱風假幫了一把 兄弟拚續命G5改推菲力士先發出戰蔣銲

中職／中信兄弟G5先發再換人！ 羅戈休4天再登板對決龍隊蔣銲

中職／阪神虎吞27局0才得分終淘汰 兄弟打線太晚甦醒恐步後塵

相關新聞

中職／龍象大巨蛋爭霸G5第3場爆滿 單一總冠軍賽總觀眾破紀錄

中職總冠軍賽今天繼續在台北大巨蛋進行第5戰，味全龍隊在第6局結束時正式宣布進場人數4萬人，也是這次系列賽第3場爆滿紀錄，5場比賽合計19萬2437人次，寫下歷年單一總冠軍賽新紀錄。

中職／江坤宇兩度建功、劉基鴻開轟追回1分 4局兄弟2：1領先

中信兄弟隊休3天後滿血回歸？今天迎接總冠軍賽第5戰拚續命，面對休滿7天的龍隊洋投蔣銲，江坤宇兩度建功，2局上安打敲回第1分，4局上再揮出帶有打點的二壘打，打下2：0領先；龍隊則在4局下靠劉基鴻陽春砲追回1分，前4局打完兄弟2：1領先。

中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐！

中職總冠軍賽G5因颱風延後2天開打，中信兄弟隊投手群因此獲得喘息空間，今天由羅戈休4天再扛先發，仍舊是背水一戰，力拚讓戰線繼續延長，先發打線與G4幾乎相同，僅前兩棒對調，張士綸扛開路先鋒。

中職／味全龍休3天G5再拚封王打線出爐！李展毅首度先發

中華職棒總冠軍賽受颱風影響，G5延後兩天進行，味全龍隊手握3勝1敗的聽牌優勢，今天由洋投蔣銲休滿一周後再次出馬，對決休4天再先發的中信兄弟洋投羅戈，打線也做出調整，李展毅首度被排進先發。

中職／中信兄弟G5拚續命沒再all in 勝騎士不出賽準備G6先發

中信兄弟隊在總冠軍賽陷入1勝3敗的絕境，今天G5依舊是背水一戰沒退路，羅戈休4天再登板先發，然而兄弟投手戰力有所保留，將勝騎士列在不出賽名單中，預備明天G6先發。

中職／味全龍G5再拚封王內外野一般門票完售！ 系列賽觀眾人數寫新高

中職總冠軍賽「龍象爭霸」將在今天於台北大巨蛋進行第5戰，味全龍隊帶著3勝1敗的優勢擔任主場，再拚今晚拋下封王紅色彩帶，賽前球團宣告今天內外野一般門票完售，今年系列賽累積觀眾人數也確定創史上新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。