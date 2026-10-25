中職／江坤宇兩度建功、劉基鴻開轟追回1分 4局兄弟2：1領先

中信兄弟隊休3天後滿血回歸？今天迎接總冠軍賽第5戰拚續命，面對休滿7天的龍隊洋投蔣銲，江坤宇兩度建功，2局上安打敲回第1分，4局上再揮出帶有打點的二壘打，打下2：0領先；龍隊則在4局下靠劉基鴻陽春砲追回1分，前4局打完兄弟2：1領先。

中信兄弟在今年總冠軍賽先吞3連敗陷入絕境，全隊鎖定4連勝大逆轉封王的戲碼，G4先搶下首勝撿回一命，之後G5因颱風連續2天延賽，讓投手群得以獲得更多休息時間，羅戈也能在休4天後再登板先發。

兄弟面對今年聯盟防禦率、三振「雙冠王」洋投蔣銲，G1首度對戰時，前8局僅敲2支安打，攻勢完全被封鎖，今天再次對決，兄弟打線在充分的休息後手感加溫。

2局上王威晨率先敲安，靠著暴投站上得點圈，江坤宇在2出局後揮出安打，王威晨從二壘衝回本壘攻下第1分。3局上張仁瑋獲保送上壘，接著靠蔣銲的暴投和捕手林辰勳捕逸站上三壘，但無功而返。

兄弟接著在4局上攻勢再起，宋晟睿敲安打後盜上二壘，江坤宇在又在2出局後揮出右外野二壘打，替兄弟多添1分保險分，連兩打席建功，助兄弟先取得2：0領先。

至於羅戈前3局壓制龍隊打線，僅首局被首名打者李凱威敲出二壘打，之後連續解決11名打者，然而投到4局下被劉基鴻轟出左外野陽春全壘打，龍隊將比數追成1分差，這是今年總冠軍賽出現的第2轟，兩轟都來自龍隊，前一轟為曾聖安在G2敲出的逆轉3分彈。

劉基鴻敲陽春砲。記者許正宏／攝影

中信兄弟洋投羅戈。記者許正宏／攝影

味全龍隊洋投蔣銲。記者許正宏／攝影