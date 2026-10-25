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中職／龍象大戰總冠軍賽G5 洋投蔣銲對決羅戈
中華職棒總冠軍賽經過兩天因颱風延賽後，第五戰晚上在大巨蛋開打，拿下三勝的味全龍隊差一勝就能贏得總冠軍，中信兄弟隊則力拚再扳回一場，今天兩隊都推出洋投對決，味全推出頭號王牌蔣銲先發，期待在本場一舉拋出紅彩帶，經過兩天回血的中信兄弟則由G3繳出6局無失分的羅戈出賽，力拚再延長戰線。
味全龍洋投蔣銲例行賽21場先發登板，貢獻9勝2敗、防禦率1.49成績，不僅是本季防禦率王，更以136次三振再登三振王，且是勝投榜第5，堪稱本季龍隊先發中流砥柱。
中信兄弟洋投羅戈例行賽25場先發出賽，戰績12勝9敗，是中職生涯最多勝一季，防禦率3.33，今晚他將肩負著幫中信兄弟奪下二連勝，把冠軍系列賽再扳回一場的重要任務。
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