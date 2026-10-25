中職／兄弟休3天再戰台灣大賽 平野惠一喊話：還有3場

中信兄弟隊在中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）經過3天休息，推出第3戰先發投手羅戈扛起第5戰，總教練平野惠一向球員喊話：「還有3場。」

兄弟在總冠軍賽先陷入0勝3敗，但在第4戰贏球續命，隔天休兵後更因颱風多獲得2天延賽休養，平野惠一今天賽前表示：「當然希望可以帶來好的影響。」雖然去年就碰過總冠軍因雨延賽，平野惠一認為，很難說因為有經驗就更懂得調整，「結果來說，贏球的那隊調整得比較好。」

兄弟第5戰預告先發投手隨著延賽每天一換，從伍立辰、菲力士（Felix Pena），到確定由羅戈（NivaldoRodriguez）今天先發，平野惠一表示，要細談原因可能要30分鐘，「現在就是排出我們當天最好的投手。」

而另外2位洋投今天是否會在牛棚待命，平野惠一則說：「除了明天先發以外，都在名單內。」兄弟第5戰不出賽名單為勝騎士（Mario Sanchez）、伍立辰、謝榮豪、許庭綸。

第4戰平野惠一賽前向球員喊話「創造歷史」結果拿下勝利，平野惠一也透露今天與球員的談話內容，「為了要創造歷史，我們還有3場比賽。」他也相信球員奮戰的姿態受到大家的關注，希望外界能持續關注，看選手們如何去創造歷史。