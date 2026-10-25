中職／中信兄弟G5拚續命沒再all in 勝騎士不出賽準備G6先發

中信兄弟隊在總冠軍賽陷入1勝3敗的絕境，今天G5依舊是背水一戰沒退路，羅戈休4天再登板先發，然而兄弟投手戰力有所保留，將勝騎士列在不出賽名單中，預備明天G6先發。

中信兄弟在G4讓勝騎士、菲力士後援登板，成功替球隊守住勝利，系列賽從淘汰邊緣撿回一命，將戰局追成1勝3敗，而眼看投手戰力拉緊報之時，G5連續兩天因颱風延賽，先發投手換3人，從伍立辰、菲力士、再換成休滿4天的羅戈。

中信兄弟總教練平野惠一指出，會一再更換先發投手，就是盡力排出當下球隊最好的投手。而今天G5同樣沒退路，但兄弟將僅休3天的勝騎士放在不出賽名單中，預定為G6先發投手，另3人為原定G5第一版先發投手伍立辰，以及投手謝榮豪、外野手許庭綸。

味全龍隊今天的不出賽名單則是保留3名先發投手，包括第2至4戰的先發梅賽鍶、鋼龍、黃暐傑，以及可投長局數的伍鐸。

中信兄弟目標在吞下3連敗後力拚4連勝封王，要寫中職史上前所未見的大逆轉劇本，平野惠一賽前仍向全隊喊話，「為了要創造歷史，還要三連勝。」