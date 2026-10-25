中職／李展毅台灣大賽初亮相不敢想當英雄 看曾聖安想到李灝宇

中職總冠軍賽（台灣大賽）今天第5戰，味全龍隊讓23歲野手李展毅擔任指定打擊，首場出賽就是先發，他表示，不敢去想要複製曾聖安初先發就當英雄的好表現，看到曾聖安就想到同期好手李灝宇。

中華職棒總冠軍賽第5戰受到颱風影響，從原訂23日舉行延至今天，味全龍隊與中信兄弟爭霸，前4戰打完龍隊以3勝1敗取得「聽牌」優勢。

龍隊今天打序做了較多調整，讓前4戰都還沒有出賽紀錄的野手李展毅先發打7棒、擔任指定打擊，李展毅台灣大賽首場出賽就是先發。

龍隊另一名年輕球員曾聖安在台灣大賽第2戰也是初亮相就先發，敲出關鍵3分砲當英雄。被問起是否有想過複製曾聖安好表現，李展毅笑說，沒有特別去想，並提到看到曾聖安就想到同期的平鎮好手李灝宇，「平鎮畢業的球員都瘋瘋的，沒有大場面緊張的問題」，即便緊張也可以有好表現。

李展毅表示，在例行賽尾聲有段時間下到二軍，針對打擊狀況調整，就是希望多做嘗試，找到最好的感覺，目標拚進總冠軍賽名單，在總冠軍賽前的球隊自辦練習賽狀況確實不錯。

李展毅表示，在22日休兵日練球時，總教練葉君璋「預告」第5戰可能讓他先發，一開始以為是開玩笑，沒想到是真的，前4戰光是在板凳準備就已經心跳很快，被排入先發說不緊張是騙人的。不過隊友一直鼓勵他，讓他轉念，即便打不好，還有其他隊友可以打，不用把壓力都放在自己身上。