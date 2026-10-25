快訊

金鐘紅毯／沈玉琳出院報平安！曝真實身體狀況 見瓜哥「撞色」喊不妙

獨／新莊電梯墜落2死檢警今相驗 家屬哀痛到場…業者承諾絕不逃避責任

一家5口回老家住3天！45歲兒子發現年邁父母「不對勁」：下次還是住飯店吧

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／李展毅台灣大賽初亮相不敢想當英雄 看曾聖安想到李灝宇

中央社／ 記者謝靜雯台北25日電
2026中職總冠軍賽（台灣大賽）第5戰因颱風攪局延期，25日在台北大巨蛋舉行。3勝聽牌的味全龍隊讓前4戰還沒上場紀錄的李展毅（圖）先發出賽，擔任指定打擊（DH）。味全龍提供
2026中職總冠軍賽（台灣大賽）第5戰因颱風攪局延期，25日在台北大巨蛋舉行。3勝聽牌的味全龍隊讓前4戰還沒上場紀錄的李展毅（圖）先發出賽，擔任指定打擊（DH）。味全龍提供

中職總冠軍賽（台灣大賽）今天第5戰，味全龍隊讓23歲野手李展毅擔任指定打擊，首場出賽就是先發，他表示，不敢去想要複製曾聖安初先發就當英雄的好表現，看到曾聖安就想到同期好手李灝宇。

中華職棒總冠軍賽第5戰受到颱風影響，從原訂23日舉行延至今天，味全龍隊與中信兄弟爭霸，前4戰打完龍隊以3勝1敗取得「聽牌」優勢。

龍隊今天打序做了較多調整，讓前4戰都還沒有出賽紀錄的野手李展毅先發打7棒、擔任指定打擊，李展毅台灣大賽首場出賽就是先發。

龍隊另一名年輕球員曾聖安在台灣大賽第2戰也是初亮相就先發，敲出關鍵3分砲當英雄。被問起是否有想過複製曾聖安好表現，李展毅笑說，沒有特別去想，並提到看到曾聖安就想到同期的平鎮好手李灝宇，「平鎮畢業的球員都瘋瘋的，沒有大場面緊張的問題」，即便緊張也可以有好表現。

李展毅表示，在例行賽尾聲有段時間下到二軍，針對打擊狀況調整，就是希望多做嘗試，找到最好的感覺，目標拚進總冠軍賽名單，在總冠軍賽前的球隊自辦練習賽狀況確實不錯。

李展毅表示，在22日休兵日練球時，總教練葉君璋「預告」第5戰可能讓他先發，一開始以為是開玩笑，沒想到是真的，前4戰光是在板凳準備就已經心跳很快，被排入先發說不緊張是騙人的。不過隊友一直鼓勵他，讓他轉念，即便打不好，還有其他隊友可以打，不用把壓力都放在自己身上。

曾聖安 台灣大賽 味全龍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／味全龍休3天G5再拚封王打線出爐！李展毅首度先發

中職／G5先發公布！龍隊蔣銲拚封王、兄弟背水一戰推伍立辰初登板

中職／葉君璋睡醒想到隊長應該到場 吉力吉撈首次現身大巨蛋

中職／中信兄弟絕處逢生 張士綸、張仁瑋是Key Man

相關新聞

中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐！

中職總冠軍賽G5因颱風延後2天開打，中信兄弟隊投手群因此獲得喘息空間，今天由羅戈休4天再扛先發，仍舊是背水一戰，力拚讓戰線繼續延長，先發打線與G4幾乎相同，僅前兩棒對調，張士綸扛開路先鋒。

中職／味全龍休3天G5再拚封王打線出爐！李展毅首度先發

中華職棒總冠軍賽受颱風影響，G5延後兩天進行，味全龍隊手握3勝1敗的聽牌優勢，今天由洋投蔣銲休滿一周後再次出馬，對決休4天再先發的中信兄弟洋投羅戈，打線也做出調整，李展毅首度被排進先發。

中職／中信兄弟G5拚續命沒再all in 勝騎士不出賽準備G6先發

中信兄弟隊在總冠軍賽陷入1勝3敗的絕境，今天G5依舊是背水一戰沒退路，羅戈休4天再登板先發，然而兄弟投手戰力有所保留，將勝騎士列在不出賽名單中，預備明天G6先發。

中職／味全龍G5再拚封王內外野一般門票完售！ 系列賽觀眾人數寫新高

中職總冠軍賽「龍象爭霸」將在今天於台北大巨蛋進行第5戰，味全龍隊帶著3勝1敗的優勢擔任主場，再拚今晚拋下封王紅色彩帶，賽前球團宣告今天內外野一般門票完售，今年系列賽累積觀眾人數也確定創史上新高。

中職／兄弟休3天再戰台灣大賽 平野惠一喊話：還有3場

中信兄弟隊在中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）經過3天休息，推出第3戰先發投手羅戈扛起第5戰，總教練平野惠一向球員喊話：「還有...

中職／李展毅台灣大賽初亮相不敢想當英雄 看曾聖安想到李灝宇

中職總冠軍賽（台灣大賽）今天第5戰，味全龍隊讓23歲野手李展毅擔任指定打擊，首場出賽就是先發，他表示，不敢去想要複製曾聖...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。