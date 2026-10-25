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中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐！
中職總冠軍賽G5因颱風延後2天開打，中信兄弟隊投手群因此獲得喘息空間，今天由羅戈休4天再扛先發，仍舊是背水一戰，力拚讓戰線繼續延長，先發打線與G4幾乎相同，僅前兩棒對調，張士綸扛開路先鋒。
中信兄弟在今年總冠軍賽打完前4戰陷入1勝3敗落後，G4燒光洋投成功續命，迎接第5戰之前碰上颱風，G5順延兩天，讓投手群獲得更多休息時間，羅戈則以在休4天後再登板先發，力阻龍隊封王。
中信兄弟隊G5先發打線
第一棒 張士綸 二壘
第二棒 張仁瑋 三壘
第三棒 曾頌恩 右外野
第四棒 王威晨 指定打擊
第五棒 宋晟睿 中外野
第六棒 詹子賢 左外野
第七棒 江坤宇 游擊
第八棒 高宇杰 捕手
第九棒 黃韋盛 一壘
先發投手 羅戈
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