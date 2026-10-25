中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐！

中職總冠軍賽G5因颱風延後2天開打，中信兄弟隊投手群因此獲得喘息空間，今天由羅戈休4天再扛先發，仍舊是背水一戰，力拚讓戰線繼續延長，先發打線與G4幾乎相同，僅前兩棒對調，張士綸扛開路先鋒。

2026-10-25 16:20