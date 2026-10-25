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中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐

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中職／中信兄弟羅戈G5再登板阻龍隊封王 先發打線出爐！

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
台灣大賽G5，中信兄弟洋投羅戈先發。 中央社
台灣大賽G5，中信兄弟洋投羅戈先發。 中央社

中職總冠軍賽G5因颱風延後2天開打，中信兄弟隊投手群因此獲得喘息空間，今天由羅戈休4天再扛先發，仍舊是背水一戰，力拚讓戰線繼續延長，先發打線與G4幾乎相同，僅前兩棒對調，張士綸扛開路先鋒。

中信兄弟在今年總冠軍賽打完前4戰陷入1勝3敗落後，G4燒光洋投成功續命，迎接第5戰之前碰上颱風，G5順延兩天，讓投手群獲得更多休息時間，羅戈則以在休4天後再登板先發，力阻龍隊封王。

中信兄弟隊G5先發打線

第一棒 張士綸 二壘

第二棒 張仁瑋 三壘

第三棒 曾頌恩 右外野

第四棒 王威晨 指定打擊

第五棒 宋晟睿 中外野

第六棒 詹子賢 左外野

第七棒 江坤宇 游擊

第八棒 高宇杰 捕手

第九棒 黃韋盛 一壘

先發投手 羅戈

羅戈 中信兄弟 中信

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