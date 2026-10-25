青棒／中信盃黑豹旗215隊破紀錄 衛冕軍桃市平鎮開幕戰輕鬆過關

第14屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今天在於台南國家棒球訓練基地（亞太棒球訓練中心成棒副球場）正式開打，開幕戰由上屆冠軍桃園市平鎮高中迎戰抽中「籤王」的台中市龍津高中，平鎮提前在3局結束以27：0大勝，龍津此役有演出三振與盜壘成功，獲得全場熱烈掌聲。

本屆比賽共有215支球隊報名參賽，創下賽事歷屆新高，也象徵黑豹旗邁入全新里程碑。

黑豹旗自2013年舉辦首屆賽事以來，今年已邁入第14屆，持續以「人人都有機會站上球場」為核心精神，成為國內參賽規模最大、參與人數最多的高中棒球賽事之一。本屆共有215支球隊、近4000名球員參賽，其中純女子組選手共159人，眾多高中球員將在接下來的賽程中揮灑汗水、全力拚戰，爭取屬於自己的榮耀。

儘管受到颱風及天候影響，仍有115支球隊熱情參與開幕儀式，展現高中球員對棒球的熱愛與投入。中華民國棒球協會理事長周玲妏勉勵所有參賽球隊及球員，把握能夠站上黑豹旗舞台的機會，全力展現平時訓練成果，也盡情享受比賽，為高中生活留下難忘的青春記憶。

周玲妏表示，黑豹旗自舉辦以來，參賽球隊數量持續成長，從第一屆51支球隊，到今年正式突破200隊、來到215隊，不只是賽事規模的擴大，更代表高中棒球參與人口持續增加。黑豹旗除了提供科班球員展現實力的舞台，也讓一般高中社團球隊及熱愛棒球的學生，都有機會穿上球衣、代表學校站上正式賽場，這正是黑豹旗最珍貴的價值。

出席今天開幕儀式的貴賓包括運動部常務次長洪志昌、台南市體育局局長王效文，以及中國信託銀行資深副總林永勝等人，共同見證第14屆賽事正式揭幕。