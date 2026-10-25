中職／葉君璋睡醒想到隊長應該到場 吉力吉撈首次現身大巨蛋

中職總冠軍賽今天復賽，將在台北大巨蛋進行第5戰，味全龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠賽前加入練球行列，首次在總冠軍賽現身引起球迷注意，龍隊總教練葉君璋說：「吉力吉撈是隊長，希望他跟大家在一起。」

龍隊目前3勝1敗領先中信兄弟隊，離隊史第6座總冠軍只差1勝，葉君璋笑說：「吉力吉撈前幾天就從斗六上來了 ，周四那天自己早上5點多睡醒想到吉力吉撈，打了兩通電話給他都沒接，就叫管理連絡可以來。」

吉力吉撈今年因傷只出賽65場，打擊率2成08、全壘打3支、打點20分，中斷連續3季20轟紀錄，生涯6年累積98轟，最快明年才能加入「百轟俱樂部」。

龍隊這次總冠軍賽未登錄吉力吉撈，葉君璋表示，他有傷在身、狀況不好，希望季後可以好好調整，為明年做準備，「這是個機會，他應該有得一些東西吧。」

吉力吉撈季後將到美國進行自主訓練，葉君璋透露自己也會找時間赴美；葉總形容過去在亞歷桑納州也碰過吉力吉撈，當時他就是煎熬等待的日子，對未來很有幫助。