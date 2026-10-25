中職／邀羅友志看球度過父喪後悲痛！蔡會長：人與人之間溫暖不應有立場

資深媒體人羅友志日前於社群平台發文，坦言今年初經歷父喪後，內心一度感到極度空虛與抑鬱，直到受中華職棒會長蔡其昌邀約，前往台北大巨蛋觀賞7月的中職明星賽，這才重新點燃對棒球的熱情，並在棒球的陪伴下度過了喪父後最難熬日子。

對此，中華職棒會長蔡其昌在社群平台感性發文回應，表示看到羅友志分享這段過程，內心相當感動。蔡其昌坦言，當初邀請羅友志看球，只是單純希望能陪伴他走出喪父的陰霾，沒想到這份心意一直被對方放在心上。

蔡其昌指出：「我們在政治上的立場或許不同，對很多事情也可能有不同的看法，但我一直相信，這些都不妨礙人與人之間真誠的關心，特別在失去家人時。」

「棒球對很多人來說不只是一場比賽，更是青春的回憶、與朋友一同吶喊的快樂，也是在人生遇到低潮時，能暫時放下煩惱、重新感受生活力量」，蔡其昌表示：看到棒球能帶給羅友志久違的熱情與力量，感到非常欣慰。

蔡其昌於文末強調：「政治立場可以不同，但人與人之間的溫暖，不應該有立場之分。願大家都能在各自堅持的道路上，保有善意，也保有理解彼此的胸襟與愛。」羅友志於受訪時提到，自當年棒球簽賭事件後便不再關注體育，但今年重返球場後，當晚回家路上「只有笑聲與鼓聲在腦海迴盪」，更養成了每逢比賽必鎖定轉播的習慣。