中職／休3天對中信兄弟有利？ 葉君璋：我們站的位置更有利

味全龍隊在今年總冠軍賽先打下3連勝取得「聽牌」，G4雖被中信兄弟隊追回1勝，仍握有3勝1敗領先優勢，然而G5因颱風延後兩天進行，外界認為中信兄弟因此得利，對此味全龍總教練葉君璋表示：「我們現在站的位置更有利。」

龍隊先取得3勝1敗的優勢，原訂周五開打的賽事，洋投蔣銲依照輪值再先發上陣，投手群的調度都能依照原計劃計畫。倒是中信兄弟G4為了拚續命，把前兩戰先發的洋投勝騎士、菲利士都壓上場後援，做出沒有明天的調度。

眼看中信兄弟G5面臨沒有洋投可用的劣勢，比賽卻因為颱風延後2天進行，投手群獲得更多的休息時間，也讓羅戈得以在休4天後再登板先發。外界認為，兩天的颱風假讓陷入背水一戰的中信兄弟更有利。

「休三天對他們有沒有利？」對此葉君璋直言，球隊目前仍是3勝1敗領先，「我們站的位置更有利，所以沒有特別去想這些事情，盡力去打，這樣就好，我們的球員表現已經算是最好的啦，接下來就希望他們好好去比賽，把最好的一面表現出來。」

葉君璋今天過54歲生日，有機會在今天用封王作為自己的生日禮，賽前被問及生日心願？他笑說：「就是希望每個球員上去都有好的表現。」