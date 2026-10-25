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中職／味全龍休3天G5再拚封王打線出爐！李展毅首度先發

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍隊李展毅。 味全龍提供
味全龍隊李展毅。 味全龍提供

中華職棒總冠軍賽受颱風影響，G5延後兩天進行，味全龍隊手握3勝1敗的聽牌優勢，今天由洋投蔣銲休滿一周後再次出馬，對決休4天再先發的中信兄弟洋投羅戈，打線也做出調整，李展毅首度被排進先發。

龍隊在系列賽前3戰打下3連勝，G4被中信兄弟追回1勝，已備妥的彩帶還沒能拋出，經過3天的休兵後，今天在台北大巨蛋擔任主場再拚封王。

今天龍隊G5打線做了不小的調整，李展毅系列賽首度先發，也將迎接他生涯總冠軍賽初登場，擔任第7棒、指定打擊；陳子豪、郭天信棒次對調，陳子豪移至第2棒；張政禹則是改打第5棒，另外G4因頸部緊繃提前退場的捕手林辰勳繼續先發上陣。 

味全龍隊G5先發打線

第一棒 李凱威 二壘

第二棒 陳子豪 左外野

第三棒 朱育賢 一壘

第四棒 劉基鴻 三壘

第五棒 張政禹 游擊

第六棒 郭天信 中外野

第七棒 李展毅 指定打擊

第八棒 林辰勳 捕手

第九棒 曾聖安 右外野

先發投手 蔣銲

味全龍 中職 陳子豪

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