中職／味全龍休3天G5再拚封王打線出爐！李展毅首度先發

中華職棒總冠軍賽受颱風影響，G5延後兩天進行，味全龍隊手握3勝1敗的聽牌優勢，今天由洋投蔣銲休滿一周後再次出馬，對決休4天再先發的中信兄弟洋投羅戈，打線也做出調整，李展毅首度被排進先發。

龍隊在系列賽前3戰打下3連勝，G4被中信兄弟追回1勝，已備妥的彩帶還沒能拋出，經過3天的休兵後，今天在台北大巨蛋擔任主場再拚封王。

今天龍隊G5打線做了不小的調整，李展毅系列賽首度先發，也將迎接他生涯總冠軍賽初登場，擔任第7棒、指定打擊；陳子豪、郭天信棒次對調，陳子豪移至第2棒；張政禹則是改打第5棒，另外G4因頸部緊繃提前退場的捕手林辰勳繼續先發上陣。