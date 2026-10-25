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中職／味全龍休3天G5再拚封王打線出爐！李展毅首度先發
中華職棒總冠軍賽受颱風影響，G5延後兩天進行，味全龍隊手握3勝1敗的聽牌優勢，今天由洋投蔣銲休滿一周後再次出馬，對決休4天再先發的中信兄弟洋投羅戈，打線也做出調整，李展毅首度被排進先發。
龍隊在系列賽前3戰打下3連勝，G4被中信兄弟追回1勝，已備妥的彩帶還沒能拋出，經過3天的休兵後，今天在台北大巨蛋擔任主場再拚封王。
今天龍隊G5打線做了不小的調整，李展毅系列賽首度先發，也將迎接他生涯總冠軍賽初登場，擔任第7棒、指定打擊；陳子豪、郭天信棒次對調，陳子豪移至第2棒；張政禹則是改打第5棒，另外G4因頸部緊繃提前退場的捕手林辰勳繼續先發上陣。
味全龍隊G5先發打線
第一棒 李凱威 二壘
第二棒 陳子豪 左外野
第三棒 朱育賢 一壘
第四棒 劉基鴻 三壘
第五棒 張政禹 游擊
第六棒 郭天信 中外野
第七棒 李展毅 指定打擊
第八棒 林辰勳 捕手
第九棒 曾聖安 右外野
先發投手 蔣銲
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