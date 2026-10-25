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中職／味全龍G5再拚封王內外野一般門票完售！ 系列賽觀眾人數寫新高

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中職／味全龍G5再拚封王內外野一般門票完售！ 系列賽觀眾人數寫新高

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
味全龍期盼封王。記者曾原信／攝影
味全龍期盼封王。記者曾原信／攝影

中職總冠軍賽「龍象爭霸」將在今天於台北大巨蛋進行第5戰，味全龍隊帶著3勝1敗的優勢擔任主場，再拚今晚拋下封王紅色彩帶，賽前球團宣告今天內外野一般門票完售，今年系列賽累積觀眾人數也確定創史上新高。

中職總冠軍賽G5因颱風延後兩天開打，由味全龍隊擔任主場，力拚隊史第6冠，賽前內外野一般門票宣告完售，有望再挑戰今年季列賽第3場4萬人滿場。

今年是中職史上首次總冠軍賽7場賽事都排在台北大巨蛋舉行，也將迎接大巨蛋首次封王戰。目前進行完前4場賽事，累積觀眾人數15萬2437人，其中G1、G4都是4萬人滿場，今天G5有望跟進，確定超越2025年猿象爭霸5戰累積的15萬3395人，締造總冠軍賽最多觀眾人數紀錄。

中信兄弟力拚背水一戰。記者曾原信／攝影
中信兄弟力拚背水一戰。記者曾原信／攝影

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