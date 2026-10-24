中職／中信兄弟G5先發再換人！ 羅戈休4天再登板對決龍隊蔣銲

薔琵颱風造成中職總冠軍賽G5延後兩天進行，兩隊都獲得3天的休息日，對於中信兄弟隊先發投手來說更是一大利多，明天G5先發再換人，由G3先發羅戈休4天後再登板，對決味全龍隊洋投蔣銲。

中職總冠軍賽進行完前4場比賽，味全龍隊取得3勝1敗的聽牌優勢，原訂周五要進行的G5卻碰上颱風來襲，連續往後延兩天，改至周日進行，加上休兵日，兩隊都獲得3天休息。

中信兄弟在在G4靠洋投勝騎士、菲力士後援登板成功續命，先發投手燒光的狀況下，原本G5推出本土投手伍立辰登板，比賽宣布延後一天進行後，改為菲力士休2天後再登板，然而比賽又因颱風延後至明天開打，G3先發羅戈得以在休滿4天後再先發上陣。

羅戈在20日進行的G3，面對龍隊先發6局用102球，沒有失分，明天再扛G5先發。味全龍隊則是維持由蔣銲登板拚封王。