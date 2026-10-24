中職／平野惠一熱血喊話「希望能一起走下去」 兄弟迷感動：超像日漫台詞

台灣大賽前3戰勝利都由味全龍隊拿下，中信兄弟隊G4背水一戰，在延長賽以5：4奪下勝利。兄弟官方今天推出影片，總教練平野惠一的熱血喊話，讓不少兄弟迷看得相當感動。

影片開始是球迷加油的畫面，接著平野惠一向全隊喊話，「歷史上還沒有人做到，那就由我們來做到吧，來拿下四連勝吧，把局面扳回來，讓大家看看我們的本事。」

接著就是球員們在場上奮戰，配上球迷的吶喊及磅礡的音樂。影片尾聲平野惠一講道，「真的希望我們這群人，能一起走下去，哪怕多打一場比賽也好，很多球迷到現在都沒有沒放棄我們，仍然一直支持著我們，讓他們的加油能沒有遺憾的，用盡全力去努力吧！」

影片曝光後，球迷們紛紛表示，「兄弟的影片怎麼可以那麼好哭」、「平野的喊話太感動了」、「中信兄弟，永不放棄」、「平野講話有夠熱血，超像日本漫畫台詞」、「上半季曾經以為今年就這樣了，下半季是你們拼給象迷看」。

兄弟目前仍以1：3落後，還要再連贏3場才能完成史上首見的「讓三追四」封王奇蹟。由於颱風侵襲台灣，北北基連2天放颱風假，G5延到星期日在大巨蛋開打。