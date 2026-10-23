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中職／因颱風一延再延 台灣大賽最新賽程出爐！若打到G7比賽地點未定

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中職總冠軍賽碰上颱風影響，G5連續兩天延賽，打亂後續賽程。聯合報系資料照
中職總冠軍賽碰上颱風影響，G5連續兩天延賽，打亂後續賽程。聯合報系資料照

中職總冠軍賽碰上颱風影響，G5連續兩天延賽，打亂後續賽程，原訂今天要進行的G5延後至周日進行，若有需要進行的G6、G7跟著順延，但若戰線延長至第7戰，比賽能否繼續在台北大巨蛋進行仍是未知數。

中職7戰4勝制總冠軍賽，目前打完前4戰，味全龍隊以3勝1敗領先，距離封王差1勝。然而G4中信兄弟扳回一城後，比賽因為颱風增添變數，今、明兩天台北市因颱風停班停課，造成G5連續兩天延賽，加上休兵日，兩隊將獲得3天的休息空檔。

原訂今天要進行的G5延後2天，改到周日17：05開打，若需要進行G6則是延到周一，碰上光復節補假，比賽將在15：05進行，兩場賽事都在台北大巨蛋。但若是戰線拉長至決勝第7戰，將在周二18：35進行，因大巨蛋檔期安排因素，比賽地點未定。

台灣大賽最新賽程：

場次 比賽日期 開打時間 比賽地點 主隊 客隊

第5戰 10/25（日）17:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟

第6戰 10/26（一）15:05 台北大巨蛋 味全龍 中信兄弟（如有需要才進行）

第7戰 10/27（二）18:35 未定 味全龍 中信兄弟（如有需要才進行）

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