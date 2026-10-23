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中職／薔琵颱風打亂賽程！台北市繼續停班停課 台灣大賽G5再延至周日
碰上薔琵颱風來襲，打亂中職總冠軍賽賽程，台北市連續兩天宣布停班停課，G5連續兩天打不成，賽程再往後延一天，改至周日進行，後續賽程異動還待聯盟公布。
中職總冠軍賽進行完前4場比賽，由味全龍隊以3勝1敗領先中信兄弟，取得「聽牌」優勢，原訂今天於台北大巨蛋擔任主場進行第5戰，但遇上颱風攪局，賽程被打亂。
G5原訂今天在台北大巨蛋進行，但台北市因颱風宣布停班停課，比賽因此無法進行，也是中職史上首場因颱風延賽的總冠軍賽，第5戰延後一天進行，後續有需要進行的第6、7戰也都順延。
然而因受到颱風暴風圈持續籠罩，台北市宣布24日仍停班停課，造成中職總冠軍賽G5再往後延，改至周日17:05於台北大巨蛋進行，後續若有需要進行的G6、7戰，賽程時間、比賽場地都有待聯盟公布。
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