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棒球／U23世界盃中華隊正式名單出爐 11名職棒球員參賽、林柏佑也入列
U23世界盃中華培訓隊結束日本移地訓練後，24人正式名單出爐，選進11名職業選手，包括效力於巨人隊的旅日左投黃錦豪，正在力拚總冠軍賽的味全龍隊下勾投手林柏佑也被納入其中，全隊預計11月3日出發前往尼加拉瓜參賽。
U23世界盃11月將在尼加拉瓜開打，中華培訓隊日前赴日本福岡進行5場移地訓練比賽，最終24人名單確定，選進11名投手、3名捕手、6名內野手及4名外野手，其中包括10名中職球員（味全龍2人、中信兄弟3人、台鋼雄鷹2人、富邦悍將及統一獅各1人）。
另外名單中還選進2名旅日選手，包括效力於日職巨人隊的20歲左投黃錦豪，以及目前在神奈川大學就讀的內野手鐘懷逸。
中華隊將在明天起於台南亞太國家棒球基地繼續下一階段集訓行程，26日起與統一獅、富邦悍將、業餘成棒台壽霸龍及台南市隊進行練習賽，11月3日前往尼加拉瓜參加U23世界盃。
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