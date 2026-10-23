中職／颱風假幫了一把 兄弟拚續命G5改推菲力士先發出戰蔣銲

中職總冠軍賽G5因颱風延後一天進行，中信兄弟隊投手群獲得喘息機會，明天再拚二連勝續命，改由菲力士再登板先發，將是他在系列賽的第二場先發、第三場登板，對決味全龍隊洋投蔣銲。

中信兄弟在總冠軍賽先吞3連敗後，第4戰把勝騎士、菲力士都壓上場後援，成功從淘汰邊緣搶下1勝續命，將戰局扳成1勝3敗落後，迎接G5依舊背水一戰。

今天原訂要進行的G5賽事，中信兄弟洋投燒光的情況下，推出伍立辰登板，然而台北市因颱風宣布停班停課，賽事延後一天進行，也讓兩隊都多獲得一天休息時間，尤其對中信兄弟投手群更是一大利多。

中職今天公布雙方明天的先發投手，龍隊依舊由蔣銲先發，兄弟的先發則改由菲力士上陣，他在G2先發4.2局用71球，挨曾聖安3分砲吞敗投，且因被強襲球擊中提前退場，休2天後在G4延長賽11局上登板後援，投1局用14球無失分，拿下勝投。

菲力士如今在休2天後再扛G5先發，將是他系列賽第3場出賽；同時G3先發投手羅戈主投6局用102球無失分，也有望在休3天後於G5後援出賽。