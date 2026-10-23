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日職／接巨人兵符完成與長嶋茂雄的約定？ 松井秀喜留給大家自行臆測

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
松井秀喜。 路透
松井秀喜。 路透

昔日巨人軍名將松井秀喜驚喜回歸日本棒壇，新球季將接任讀賣巨人隊總教練，時隔24年決定重披巨人戰袍，他與已故巨人總教練、恩師長嶋茂雄過往的約定再次被提起，引發聯想。對此今天他在記者會上笑說，讓大家自行臆測。

松井秀喜過去在巨人效力10個球季，之後在2003年旅美加盟洋基隊，2012年宣布退休後，今年擔任洋基總經理特別顧問，退役後他也曾幾度到巨人擔任客座教練，如今正式回到日職接掌巨人軍兵符。

已故巨人總教練長嶋茂雄為松井秀喜恩師，兩人有著深厚情誼，2013年一同獲頒日本國民榮譽獎，2021年東京奧運開幕式，松井秀喜、長嶋茂雄、王貞治共同傳遞聖火的畫面，至今也深深烙印在球迷心中。

長嶋茂雄去年6月3日因肺炎離世，松井秀喜緊急從紐約返日前往弔唁，之後松井被問及未來打算如何傳承長嶋的精神時，他表示：「我曾與長嶋監督約定過一些事情，現在還無法在這裡談論，但我希望能夠履行那個約定。」

同年8月松井秀喜又曾表示：「雖然不能說那個約定究竟是什麼，但我認為自己參與巨人的未來，也不是什麼奇怪的事。」

今天正式接任巨人總教練，松井秀喜被問及此事時，反省自己不該說出口，「我當時根本沒打算說出來。」對於外界的臆測，他也讓大家自行想像，並表示：「（當時那番話）是只屬於我和長嶋先生兩個人的事。」

巨人 長嶋茂雄 松井秀喜 讀賣巨人

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