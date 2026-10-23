日職 ／織田翔希高機率赴美巨人還硬選 名捕：把人才送走真的好嗎？

日本職棒讀賣巨人隊昨天在選秀，以首輪「強行指名」表態赴美的18歲火球男織田翔希，引發爭議。不過前日本國家隊名捕里崎智也在一檔節目中提出不同看法，認為這次的指名並非僅有負面意義，頻繁出現球員跳過日職挑戰大聯盟，凸顯選秀制度有重新檢討規則的必要。

畢業於橫濱高校的織田翔希被視為今年高中最頂尖投手之一，他也在9月中提交日職志願申請書，並於10月11至14日和日職球團分別面談，不過就在面談完隔天召開記者會，宣布旅美，未來可能跳過日職，直接加入美職小聯盟或是赴美念大學。

儘管織田翔希決定前往美國，但因這位日本未來之星有提交志願申請，日職球團仍可指名，最終巨人就在昨天以首輪單獨選中，取得交涉權。

對於巨人的作為，里崎智也在一檔節目中以正負面效應進行分析。從負面角度切入，球員已表明挑戰大聯盟後，是否應取消志願申請資格，否則容易造成溝通問題與各方猜疑；但另一方面，日本的職棒產業若想要長期發展，「像織田這樣的高中人才，就真的這樣送去美國嗎？」

里崎智也認為，眾球團中可能只有巨人敢冒著風險做出該決定，但或許更應趁此機會把規則訂定明確。傳奇名將松井秀喜今天接任巨人新監督，巨人昨天選秀也動作頻頻，以育成第5指名選進14歲9個月的捕手關蓮太郎，創下日職選秀史上最年輕入選紀錄。

球團希望以完整的養成計畫與未來藍圖切入，試圖說服織田翔希，就像2012年大谷翔平成功留在日職火腿，但織田翔希也在昨天重申，雖然對首輪指名感到光榮，不過赴美決定並未動搖。