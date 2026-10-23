日職／24年後帶著笑容回故鄉 松井秀喜掌巨人兵符「成為所有人榜樣」

日職讀賣巨人隊今天宣布重磅消息，宣布由傳奇名將松井秀喜接掌巨人軍兵符，雙方簽下3年合約，松井秀喜將披上90號球衣，自30日開始的秋訓開始帶隊，他說：「會努力讓巨人成為一支光芒四射的球隊。」

巨人今天為日本棒壇投下震撼彈，日美職棒生涯合計敲出507支全壘打的傳奇名將松井秀喜回歸前東家，明年暌違25年重披巨人戰袍，就任巨人軍第21代「總教練」，巨人在今天下午替他舉辦記者會。

巨人隊老闆山口壽一在記者會上親自宣布，讀賣巨人新任總教練由松井秀喜擔任，「我們將動員球團所有力量，致力於讓強大的巨人重新復活。」

松井秀喜在記者會上表示：「我想起了24年前，自己決定離開巨人時的情景，當時的我無法露出笑容，但今天我想以滿面的笑容，回到自己的故鄉。我會帶著愛與所有人相處，努力讓巨人成為一支光芒四射的球隊。我也會努力在所有事情上都走在大家前面，成為所有人的榜樣。」