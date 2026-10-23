日職／18歲大物決心赴美！巨人強行第一指名 松井秀喜監督能否複製大谷模式？

日本職棒讀賣巨人隊在選秀會上做出出人意料的決定，第一指名已表明希望直接赴美發展的橫濱高中投手織田翔希，在沒有其他球隊競爭的情況下，單獨取得交涉權。不過，織田翔希赴美挑戰的決心相當堅定，巨人隊要成功網羅他，恐怕將面臨一場艱難的長期談判。

就在這樣的情景之下，前巨人隊球星松井秀喜突然宣布接掌監督之位，更是引爆日本棒球圈，外界也關注，松井秀喜若是親自出馬遊說，是否能成為說服這名18歲大物新秀留在日本職棒的關鍵人物。

巨人隊在22日舉行的日本職棒選秀會上，做出這項引發現場一陣騷動的決定。織田翔希才剛於15日公開表明，希望不經由日本職棒，直接前往美國挑戰大聯盟。當其他球團還在思考如何因應之際，巨人隊選擇大膽出手，這也是球隊自2015年以來，睽違11年在沒有正式監督帶領的情況下參加選秀會。

巨人隊編成部長水野雄仁表示，球團充分尊重織田翔希的決定，內部也經過多次討論，最終才決定以第一指名爭取他的加盟。水野強調，希望能讓日本職棒球迷看到這位備受期待的高中投手在日本職棒發展，並表明球團將會拿出最大誠意進行交涉。

然而，取得交涉權並不代表球員就一定會加入球隊。織田翔希在選秀結果出爐後，再度重申自己赴美挑戰的想法「完全沒有動搖」，顯示他的立場依然堅定，巨人隊想要說服他改變決定，難度相當高。

松井秀喜接掌巨人監督之位。 美聯社

去年，福岡軟銀鷹隊也曾在選秀會第一指名史丹佛大學內野手佐佐木麟太郎，但他最終選擇赴美發展。今年7月，佐佐木獲得邁阿密馬林魚隊在美國職棒選秀會第8輪指名，決定踏上美國職棒之路。這個先例也提醒巨人隊，即使手握第一指名的交涉權，仍必須做好長期抗戰的準備。

在這樣的背景下，成為巨人第21代總教練的松井秀喜是否會成為說服織田翔希的關鍵力量，也讓外界相當關注。

出身星稜高中的松井秀喜在巨人隊效力10年後，於2002年球季結束後決定挑戰美國職棒，隔年加盟紐約洋基隊，並成為球隊中心打者之一。2009年，他更在世界大賽奪下最有價值球員（MVP），寫下輝煌紀錄。先前松井仍以洋基隊總經理特別顧問的身分，近距離觀察美國職棒的發展，如今他也正式重返日本職棒圈。

雖然松井秀喜是野手、織田翔希則是投手，但兩人都曾面臨從高中畢業後踏入職業棒球世界的選擇。松井先在日本職棒累積實力與經驗，再前往美國闖出一片天的經歷，或許能為織田提供另一種職涯規劃。

對織田而言，直接赴美並非唯一選項。先加入日本職棒，在更成熟的訓練環境中累積技術與比賽經驗，再以更充分的準備挑戰美國職棒，同樣是一條可行的道路。若由親身走過這條路的松井出面分享經驗，說服力可能遠勝於球團高層單純從制度或合約層面進行勸說。

當然，若不尊重織田本人的意願，過度施壓反而可能產生反效果。松井既了解美國職棒的吸引力，也清楚赴美發展所面臨的挑戰。如果他真的接任巨人隊監督，並親自參與交涉，或許能在尊重織田夢想的前提下，提出一套先在巨人隊累積實績、再挑戰大聯盟的職涯藍圖。

對剛上任的新監督而言，若能成功說服這位備受矚目的高中投手加盟，無疑將成為新體制上路後極具指標性的第一項任務。

過去也曾出現類似案例。大谷翔平當年同樣希望直接赴美發展，卻在2012年選秀會上獲得北海道日本火腿鬥士隊第一指名。當時仍就讀花卷東高中的大谷，最終在火腿球團高度誠意的勸說和完整職涯規畫之下，改變心意投入日本職棒，並在累積經驗後成功挑戰美國職棒，後續成為大聯盟超級巨星。

不過，織田翔希目前展現的決心同樣不容小覷，巨人隊能否成功網羅他，不能單憑松井秀喜可能接任監督這一點就過度樂觀。

即便如此，假如這位深諳巨人隊與洋基隊兩大豪門文化的「哥吉拉」松井秀喜，最終真的接掌巨人隊兵符，甚至親自出面與織田溝通，仍可能成為改變這名18歲新秀想法的重要因素。