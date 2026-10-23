日職／讀賣巨人軍第21代總教練揭曉！松井秀喜暌違25年重磅回歸

讀賣巨人隊新任總教練出爐，傳奇名將「酷斯拉」松井秀喜重磅回歸！重返前東家接掌兵符，將在暌違25年後再穿上巨人球衣，成為巨人軍第21代總教練。

巨人前任總教練阿部慎之助今年5月因涉嫌暴行遭當場逮捕，之後辭任教頭一職，由首席教練橋上秀樹代掌兵符，巨人雖打進季後賽但在高潮系列賽首輪就遭橫濱隊淘汰，結束球季。

今天巨人軍新任總教練揭曉，由昔日巨人名將、日美職生涯累積507支全壘打的松井秀喜回歸接掌兵符。

松井秀喜在1992年選秀會以第一指名被巨人選進，在巨人的10年間曾4度幫助球隊奪下聯盟冠軍，並3度獲選年度最有價值球員。2003年松井秀喜赴美加盟洋基隊，2009年拿下世界大賽MVP，2012年宣布退休，目前擔任洋基總經理特別顧問。

巨人時代的總教練長嶋茂雄是松井秀最重要的恩師，兩人在2013年一同獲頒日本國民榮譽獎。長嶋茂雄去年6月3日因肺炎離世，松井緊急從美國紐約返日前往弔唁，之後松井被問及未來打算如何傳承長嶋的精神時，他表示：「我曾與長嶋監督約定過一些事情，現在還無法在這裡談論，但我希望能夠履行那個約定。」

如今松井秀喜回歸日本棒壇、重披巨人軍球衣，要讓長嶋所熱愛的巨人重新強大。