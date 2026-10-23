日職／松井秀喜延續恩師長嶋茂雄遺志 巨人盼稱霸央聯奪還「日本一」

日本媒體報導，曾效力美國職棒紐約洋基隊、日美職棒生涯累計敲出507支全壘打的傳奇巨星松井秀喜，確定接任日職讀賣巨人隊第16代總教練。52歲的松井自2012年退休以來，多次被點名為巨人隊總教練熱門人選，如今終於將重返老東家，肩負率領球隊重返巔峰的重任。

日刊體育、日媒Sponichi Annex報導，阿部慎之助因為家暴醜聞卸下總教練職務後，由橋上秀樹代理。球隊雖然與阪神虎一路競爭聯盟冠軍至球季尾聲，但最終仍以第2名作收，連續2年無緣聯盟冠軍。

後續，巨人隊在高潮系列賽（CS）首輪敗給橫濱DeNA，宣告球季結束，橋上秀樹也隨之卸任，球團隨即展開新任總教練人選的遴選工作。

包括曾執掌巨人兵符的原辰德、高橋由伸等人，都曾被視為可能人選，但最終球團決定將重建重任託付給松井秀喜。報導指出，由於松井目前在美國生活，球團花費一段時間協商，包括安排未來在日本的生活環境等事宜，最終成功獲得松井首肯。

巨人隊昨天在總教練職位懸缺的情況下完成新人選秀，預計30日全隊集合，正式展開新球季備戰。

另一方面，日本大賽將於24日開打，由軟銀鷹與橫濱DeNA爭奪日本一。考量日本職棒通常避免在大賽期間發布重大人事或記者會的慣例，球團選擇今天宣布新任總教練人事，也被認為是順理成章的安排。

「哥吉拉」松井秀喜接掌巨人兵符，可說是球團與球迷多年來的共同期盼。1992年，松井在日本職棒選秀會上獲得4支球團第一指名，最終由時任巨人隊總教練長嶋茂雄抽中交涉權，成功將他網羅入隊。

此後，松井在長嶋指導下逐漸成長為巨人隊第4棒主砲，並於1996年、2000年及2002年三度奪得中央聯盟年度最有價值球員（MVP）。

2003年，松井轉戰美國職棒大聯盟加盟紐約洋基隊，2009年更獲選為世界大賽MVP。此後陸續效力天使、運動家及光芒等球隊，2012年正式結束球員生涯，日美職棒累計出賽2504場，敲出2643支安打、507支全壘打，貢獻1649分打點，生涯打擊率2成93。

松井退休後，巨人隊便持續向他招手。2014年1月，長嶋茂雄、時任球團最高顧問渡邊恒雄、球團老闆白石興二郎及松井曾舉行4方會談，當時球團便曾邀請松井加入教練團，將他視為未來總教練的接班人選。

松井秀喜於2014年首度擔任巨人隊春訓臨時教練。此後，他也定期在春訓期間指導年輕球員，至本季為止已累計5度擔任臨時教練。

松井的恩師長嶋茂雄生前也曾表示，希望松井有朝一日能出任總教練。長嶋去年6月逝世時，松井緊急從紐約返日，抵達羽田機場後便直接前往恩師住處致意，並透露自己生前曾與長嶋有過約定，希望未來能夠實現承諾。

同年8月，松井進一步表示，雖然無法公開約定的具體內容，但未來參與巨人隊的發展也不是令人意外的事。外界因此推測，接任巨人隊總教練、將長嶋的棒球精神傳承給下一個世代，可能就是兩人約定的一部分。

如今，球團將重建重任交給球迷期盼已久的松井秀喜，目標是睽違3年再度稱霸中央聯盟，並挑戰睽違15年的「日本一」，讓巨人隊重新找回昔日榮光。