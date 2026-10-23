棒球／日本球星川崎宗則要來了！新竹棒球場交流賽開幕 首波搶票這天開跑

新竹市立棒球場改善工程完工啟用，市府舉辦50周年交流賽，以「ComeBack 竹風再起」為主題，將於11月1日迎來開幕戰。市府教育處提醒，首波新竹通會員優先取票將於10月24日（周六）中午12時開放，請球迷把握時間完成取票程序，並留意實體票券領取期限及相關規定，以免錯失觀賽機會。

此外，憑票根還有機會參加現場抽獎活動，11月1日（周日）當天更可憑票根前往新竹北門市場指定攤位免費兌換飲品，邀請球迷一同感受新竹棒球熱情。

教育處指出，棒球場交流賽將邀來日本栃木金色勇士、韓國職棒尚武鳳凰及國立體育大學棒球隊來新竹交流，地主新竹市城市棒球隊首戰將於11月1日16時迎戰日本栃木金色勇士。曾征戰美國、日本職棒，並以親民幽默形象深受球迷喜愛的日本球星川崎宗則也確定隨隊來台參賽，為這場跨國棒球盛事增添亮點。

教育處說，此次交流賽共有4支隊伍參賽，賽程自11月1日至3日。11月1日上午10時由韓國尚武鳳凰對戰國立體大台灣啤酒棒球隊；16時舉行開幕戰，由日本栃木金色勇士迎戰新竹市城市棒球隊。11月2日13時30分由韓國尚武鳳凰對戰日本栃木金色勇士；18時30分由國立體大台灣啤酒棒球隊對戰新竹市城市棒球隊。11月3日18時30分則由韓國尚武鳳凰迎戰新竹市城市棒球隊。

市長高虹安表示，第一階段新竹通會員優先取票期間為24日中午12時起至25日上午11時59分止，限量5000張，每人每組限取4張。此次開幕戰Game 1、Game 2採憑拓元實體票券入場，座位包含內野對號席及外野自由席。成功搶票後，球迷務必於25日上午11時59分前前往7-ELEVEN門市使用ibon機台完成取票並列印實體票券；逾期未取將清票並重新釋出，請務必留意期限，儘早完成取票。

高虹安提醒，球迷於指定時間內依照指示完成取票五步驟，並於ibon 機台列印實體票券，才算完成取票程序。每筆訂單可取1至4張票券，將酌收30元手續費，於門市以現金支付。請球迷提前安排取票時間，避免因逾期或未完成操作而影響觀賽權益。

此外，第二階段將於26日中午12時起至31日（六）晚間11時59分止，進一步開放全面取票，每人每組限取4張。11月2日（一）、11月3日（二）的Game 3、Game 4及Game 5則無需票券，採內野及外野自由席方式入場，請球迷依各場次規定安排觀賽行程。實際取票方式及相關規定，請依官方公告與售票系統說明辦理。

高虹安市長說明，除了精彩賽事，開幕戰實體票券及票根也將帶來額外驚喜。球迷妥善保存票根，憑票根有機會參加現場抽獎活動，驚喜好禮及相關活動辦法將陸續公告。另外，11月1日當天球迷可憑票根前往新竹北門市場指定攤位免費兌換飲品，數量有限，兌完為止。詳細兌換方式、抽獎辦法及參加資格，請以主辦單位後續正式公告為準。