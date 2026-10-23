聽新聞
0:00 / 0:00
日職／前軟銀球員涉性侵女高中生、受害者高達10人 法院判16年徒刑
前日本職棒軟銀鷹隊球員美嶋隼人，因涉及非合意性交等10項罪名遭到起訴，橫濱地方法院今天宣判，判處16年有期徒刑。
據日媒報導，現年44歲的美嶋隼人，遭控去年2月在橫濱市街頭，對當時就讀高中1年級的女學生實施性侵，並拍攝犯案過程。包括這起案件在內，他因涉嫌非合意性交，違反《性影像攝影處罰法》等共10項罪名遭到起訴。
橫濱地方法院今天在判決中指出，被告去年2月至6月期間，接連對9名女性犯案，所有被害人都是偶然經過現場、與被告素不相識的年輕女性。
法院進一步表示：「被告的犯行完全出於自私的慾望，無論犯罪動機或犯案經過，都不存在任何值得酌情減輕刑責的理由。」此外法院也指出，多數被害人都希望對被告處以重刑。
綜合考量犯案情節、犯罪動機及被害人訴求後，橫濱地方法院最終判處美嶋隼人16年有期徒刑。
美嶋隼人2008年日職育成選秀第5輪獲軟銀指名，2009年升為支配下球員，不過他只有在2010、2011年有在一軍出賽，累積出賽8場，敲出2安，打擊率0.250。
2012年8月美嶋隼人就曾因涉嫌強制猥褻遭警方逮捕，軟銀球團隨即宣布解除合約，他的職棒生涯因此告終。2013年1月，福岡地方法院判他2年有期徒刑。如今他再度犯法並遭到重判，再次引發日本媒體關注。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。