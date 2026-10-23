中職／力拚史上首見「讓3追4」 周思齊：兄弟精神永不放棄

中信兄弟隊在台灣大賽G4靠著詹子賢延長賽的再見安打，以5：4擊敗味全龍隊扳回一城，將戰線延長到G5。兄弟傳奇球星周思齊再度於個人社群平台，勉勵學弟：「兄弟精神，永不放棄！」

周思齊經歷7年6亞時代，但後來打破魔咒，生涯總共為兄弟拿下4座冠軍。兄弟台灣大賽3連敗開局被聽牌，但G4展現韌性扳回一城。

周思齊也感性發文勉勵後輩，「兄弟精神，永不放棄！昨天球場上撥放著志豪的應援曲，也聽見了自己的應援曲。熟悉的旋律，讓我想起以前在場上拚戰的日子。穿上兄弟球衣的那一刻，我們都知道，不管比賽有多辛苦，就是要拚到最後一刻，這就是兄弟一直以來的精神。」

周思齊強調拿下重要的一勝，再次讓大家看見，什麼叫做永不放棄，「棒球比賽還沒結束，就沒有放棄的理由。以前，我們一起拚。現在，換你們繼續拚。兄弟永不放棄的精神，也會一直傳承下去。接下來的每一場，繼續全力以赴！不離不棄，永不放棄。小兄弟們，加油！」

兄弟與龍隊台灣大賽G4原定星期五進行，但因台北市颱風假，延賽至星期六，星期六若沒有颱風假才會順利開打。台灣大賽史上從未有過「讓3追4」大逆轉，兄弟將挑戰史無前例紀錄。