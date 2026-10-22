中職／台北大巨蛋延賽！ 台北市停班停課、總冠軍賽G5順延一天

中華職棒總冠軍賽原訂明天進行第5戰，味全龍隊以3勝1敗領先中信兄弟，再一勝鎖定隊史第6冠，然而碰上薔琵颱風來襲，台北市宣布23日停班停課，在台北大巨蛋進行的總冠軍賽第5、6、7戰都順延一天。

味全龍隊在總冠軍賽先取得3勝0敗的聽牌優勢後，昨天第4戰讓兄弟扳回一城，明天原訂要再擔任主場力拚封王，但颱風來襲，因台北市宣布停班停課，第5戰延後一天，改到周六17:05進行，若有需要進行的G6、G7都延後一天。

兩隊今天休兵一天，明天再遇上颱風延賽，對於先發投手已燒光的中信兄弟來說，多了一天喘息空間。明天G5原訂由本土投手伍立辰先發，但洋投因為延賽多了一天休息，比賽延至周六後，先發仍有調整空間。龍隊差一勝拚封王，G5推蔣銲再登板，全隊先發、牛棚都有充足戰力。