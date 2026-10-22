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中職／台北大巨蛋延賽！ 台北市停班停課、總冠軍賽G5順延一天

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
2026中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）第4戰21日在台北大巨蛋繼續由味全龍隊與中信兄弟隊交手，龍隊郭天信（右）首局敲出深遠長打，奮力撲向三壘壘包、安全上壘。中央社
2026中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）第4戰21日在台北大巨蛋繼續由味全龍隊與中信兄弟隊交手，龍隊郭天信（右）首局敲出深遠長打，奮力撲向三壘壘包、安全上壘。中央社

中華職棒總冠軍賽原訂明天進行第5戰，味全龍隊以3勝1敗領先中信兄弟，再一勝鎖定隊史第6冠，然而碰上薔琵颱風來襲，台北市宣布23日停班停課，在台北大巨蛋進行的總冠軍賽第5、6、7戰都順延一天。

味全龍隊在總冠軍賽先取得3勝0敗的聽牌優勢後，昨天第4戰讓兄弟扳回一城，明天原訂要再擔任主場力拚封王，但颱風來襲，因台北市宣布停班停課，第5戰延後一天，改到周六17:05進行，若有需要進行的G6、G7都延後一天。

兩隊今天休兵一天，明天再遇上颱風延賽，對於先發投手已燒光的中信兄弟來說，多了一天喘息空間。明天G5原訂由本土投手伍立辰先發，但洋投因為延賽多了一天休息，比賽延至周六後，先發仍有調整空間。龍隊差一勝拚封王，G5推蔣銲再登板，全隊先發、牛棚都有充足戰力。

場次 比賽時間 主隊 客隊

第5戰 10月24日（六）17:05 味全龍 中信兄弟

第6戰 10月25日（日）17:05 味全龍 中信兄弟（如有需要才進行）

第7戰 10月26日（ㄧ）15:05 味全龍 中信兄弟（如有需要才進行）

中職 停班停課 大巨蛋 味全龍 中信兄弟 薔琵颱風

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