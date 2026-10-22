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中職／G5先發公布！龍隊蔣銲拚封王、兄弟背水一戰推伍立辰初登板

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中職／G5先發公布！龍隊蔣銲拚封王、兄弟背水一戰推伍立辰初登板

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
台灣大賽G5中信兄弟以伍立辰(左)先發，味全龍則以王牌蔣銲迎戰。 中央社、聯合報系資料照
台灣大賽G5中信兄弟以伍立辰(左)先發，味全龍則以王牌蔣銲迎戰。 中央社、聯合報系資料照

中華職棒總冠軍賽前4戰打完，味全龍隊手握3勝1敗的「聽牌」優勢，雙方預計明天在台北大巨蛋進行第5戰，先發投手揭曉，龍隊推出G1洋投蔣銲再登板拚封王；中信兄弟則排出本土投手伍立辰迎戰，將是他個人生涯在季後賽的初登板。

龍隊前3戰打下3連勝後先取得聽牌優勢，昨天第4場比賽把蔣銲放進出賽名單中，但沒有讓他登板，兩隊拚戰到延長賽11局後，由中信兄弟打下勝利續命，雙方還有G5要打，蔣銲也在休息5天後再扛封王戰先發任務。

中信兄弟沒退路，昨天壓出G1、G2的先發勝騎士、菲力士登板後援，成功續命，迎接明天G5依舊是背水一戰，沒有讓羅戈「中2日」再登板，而是推出本土投手伍立辰先發，他連續兩年被帶進總冠軍賽名單中，但還未有出賽紀錄，明天迎接生涯季後賽初登板。

然而碰上颱風來襲，若是台北市因颱風宣布23日停班停課，中職總冠軍賽也將順延一天進行，可望讓兄弟已燒光的洋投多獲得一天休息時間，讓比賽增添變數。

兄弟 蔣銲 中職

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