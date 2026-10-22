中職／年度金手套獎揭曉！ 江坤宇游擊7連霸、李凱威二壘5連霸

2026中華職棒金手套獎得獎名單今天揭曉，投手布雷克、捕手宋嘉翔、外野手宋晟睿都是首度獲獎，江坤宇締造游擊手金手套獎七連霸，二壘手金手套獎則在激烈競爭中由李凱威擊敗岳東華所拿下。

統一7-ELEVEN獅隊洋投布雷克效力中職的第7個球季，本季出賽23場，累積30次守備機會，完成12次刺殺、18次助殺及2次雙殺，守備率達1.000，首度摘下「投手金手套獎」。

樂天桃猿22歲捕手宋嘉翔本季累積623次守備機會，完成539次刺殺、81次助殺及30次盜壘阻殺，阻殺率達0.526、守備率為0.995，展現穩定的防守能力，首度奪下「捕手金手套獎」。

富邦悍將范國宸穩守一壘防區，整季累積731次守備機會，完成668次刺殺及62次助殺，守備率高達0.999，並寫下跨季1062次守備機會零失誤的聯盟紀錄，拿下生涯第三座「一壘手金手套獎」。

味全龍主戰二壘手李凱威再度展現全面的守備實力，累積464次守備機會，完成179次刺殺、284次助殺及55次雙殺，守備率達0.998，以穩定出色的表現，擊敗中信兄弟岳東華，完成「二壘手金手套獎」五連霸。

味全龍劉基鴻鎮守三壘防區，累積284次守備機會，完成103次刺殺、168次助殺及25次雙殺，守備率為0.954，拿下生涯第二座「三壘手金手套獎」。

中信兄弟江坤宇持續展現「鐵壁銅牆」的堅強實力，累積425次守備機會，完成180次刺殺、241次助殺及57次雙殺，守備率達0.991，以穩定的守備表現獲得肯定，締造「游擊手金手套獎」七連霸，持續堆高個人連霸紀錄。

味全龍郭天信的外野「天網」，整季累積329次守備機會，完成312次刺殺及13次助殺，守備率達0.988，收下生涯第五座「外野手金手套獎」，也是今年金手套、最佳九人雙料得主。

台鋼雄鷹外野手陳文杰本季復出，累積259次守備機會，完成255次刺殺及4次助殺，全季未發生失誤，守備率達1.000，以完美的守備成績，拿下生涯第三座「外野手金手套獎」。中信兄弟宋晟睿本季在外野防區累積223次守備機會，完成217次刺殺及5次助殺，守備率達0.996，首度拿下「外野手金手套獎」。