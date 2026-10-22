日職／「日本一」暌違6年有台將 徐若熙列軟銀40人名單有望後援出賽

日本大賽將在24日點燃戰火，由軟銀隊對上橫濱隊爭取二連霸，台灣投手徐若熙旅日第一年就有機會參與爭霸賽，也是暌違6年再有台灣選手參與日本大賽。

軟銀今天公布參與日本大賽的40人，每場比賽將從名單中登錄26名選手（4名洋將），台灣強投徐若熙也被列在40人名單中，有望在系列賽以後援身分出賽。

前一次有台灣選手參與日本大賽已是2020年，當年陽岱鋼效力於巨人隊，被帶進40人名單中但未出賽，前一年則是在日本大賽代打上場；至於前一次有台灣投手參與日本大賽則已是2011年陳偉殷效力於中日龍隊時，對戰軟銀扛起第1、5戰先發。

徐若熙今年赴日加盟軟銀，季初以先發投手身分出賽，然而季中歷經腰部手術休養，季末復出則是轉任後援，先從短局數出發，在高潮系列賽決勝輪也被帶進名單中，但3戰未獲出賽機會，如今將迎接日本大賽初體驗。