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中職／颱風來襲若23日台北市停班停課 總冠軍賽G5順延一天
中華職棒總冠軍賽今年首度7場賽事都排在「風雨無阻」的台北大巨蛋，然而如今碰上颱風來襲，可能仍會出現延賽狀況，若是台北市宣布23日停止上班上課，原本要進行的G5賽事打不成，後續賽事都將順延一天。
中職總冠軍賽「龍象大戰」目前由味全龍隊取得3勝1敗的聽牌優勢，兩隊今天休兵一天，周五起由龍隊擔任主場進行第5戰，只是碰到颱風攪局，賽程可能因此受影響。
聯盟指出，若台北市宣布23日停班停課，原訂G5的賽事順延一天，改到周六進行，開打時間也改為周末賽事的17：05。之後可能需要進行的第6、7戰都將往後延一天，G6延至周日17:05進行、G7則延至周一進行，但碰上光復連假，開打時間未定。
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