中職／葉君璋肯定黃暐傑台灣大賽表現 盼整理心情面對之後比賽

中職總冠軍賽（台灣大賽）味全龍隊率先取得3勝聽牌，今天第4戰延長賽11局吞敗，總教練葉君璋肯定先發投手黃暐傑的表現，也盼球員整理好心情，面對接下來比賽。

龍隊在7戰4勝制總冠軍賽先拿下3連勝、取得聽牌優勢，今天與中信兄弟鏖戰至11局以4比5吞敗，賽後戰績3勝1敗。

龍隊今天派出投手黃暐傑，這也是他在台灣大賽首度登板，總計用72球投5局，失掉2分，6局接棒給洋投伍鐸（Bryan Woodall），伍鐸投1.2局失掉2分，兩隊鏖戰至延長賽11局，後援投手陳冠偉被兄弟詹子賢敲出再見安打，龍隊吞敗。

龍隊總教練葉君璋賽後記者上表示，黃暐傑今天整體比賽狀況跟例行賽後半段表現差不多，算是非常不錯，雖然先前身體有些狀況，但目前看起來已經沒有這樣的疑慮，今天這幾局投得很好。

龍隊捕手林辰勳今天6局下守備本壘攻防後退場，內野手張政禹則是在延長賽遭觸身球保送，球團回報，林辰勳頸部緊繃退場休息。葉君璋賽後表示，兩人傷勢沒有大礙。

龍隊賽後戰績3勝1敗，葉君璋表示，只希望球員們把自己的心情、各方面調整好，面對接下來的比賽。