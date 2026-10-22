中職／平野惠一鼓勵「別低頭」 張士綸終結連12打數無安打

中信兄弟隊張士綸在中職總冠軍賽（台灣大賽）第4戰終於終結連12打數無安打，今天不僅安打開張，另外還帶有2分打點，張士綸感謝總教練平野惠一的信任，鼓勵自己不要低頭。

張士綸是今年例行賽兄弟的「雙箭頭」之一，然而進入總冠軍賽卻突然熄火，前3戰連11打數無安打，今天首打席也沒敲安，但在3局下的安打幫助兄弟先攻下2分，而兄弟最終與味全龍隊纏鬥到延長賽11局，以5比4勝出。

張士綸敲出安打時大動作慶祝，他表示低潮這一段時間，很感謝總教練平野惠一的信任，「也謝謝自己有勇敢起來。」

連4場先發的張士綸昨天曾在比賽中被換下場，他透露，前一天練球時平野惠一就提醒，一旦看到他低頭，就一定會把他換下場來，「可能就是他看到我的失落，不希望我這樣。我也覺得自己不應該這樣，今天不管好與壞，都有抬起頭，面對下一秒。」

談到總冠軍賽前3戰的低潮，張士綸也說，自責表現糟糕，但學長們都鼓勵自己大膽去嘗試，昨天晚上更接到詹子賢的電話，「他跟我說沒有關係，這是你必須要經歷的，不要放在心上，勇敢面對下一場。」

兄弟今天就靠著詹子賢的再見安打贏球，從0勝3敗的絕境中扳回一城，張士綸說：「贏得不容易啊。就像平野教練說的要4連勝，這是我們的第1勝，後面會繼續努力。」