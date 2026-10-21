中職／兄弟續命教頭稱「全隊力量贏下來的」 G5依舊拿出全部戰力

中信兄弟今天在總冠軍賽第4戰，將2名洋投勝騎士、菲力士都壓上場後援，最終於延長賽11局以5：4贏球續命，將戰局追成1勝3敗，賽後總教練平野惠一表示，「今天不談個人表現，這場比賽是全隊的力量贏下來的。」

兄弟吞下3連敗後沒退路，今天讓前兩戰的先發洋投從牛棚出發，勝騎士中繼4.1局無失分，菲力士則是在延長賽後援1局無失分，最終在11局下靠著詹子賢的再見安打拿下勝利，保住續命機會。

兄弟收下今年總冠軍賽首勝，賽後總教練平野惠一不評論選手個人表現，將勝利歸功於全隊的努力，以及滿場球迷的支持，「這是第一場，之後希望可以再以這樣的團隊、成員，拿下三連勝，直到最後我們都會挑戰下去。」

對於周五的第5戰，平野惠一表示：「一定是全部的戰力都會拿出來，但我們絕對不會因為要贏球而讓選手受傷，絕對不會讓他們勉強。」