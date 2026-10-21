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中職／「再不做事對不起球隊」 張士綸10局抓到張政禹沒想到那是哥哥

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊張士綸。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊張士綸。記者曾原信／攝影

中信兄弟隊今天在絕境中找到生路，鏖戰11局以5：4擊敗味全龍隊，張士綸經歷前3戰11支0後，今天在第三局的安打攻下兩分打點，讓他的壓力瞬間釋放。張士綸賽後揭露，第三戰被換下並非因為打不好，而是因為自己低下了頭。

張士綸本季異軍突起，例行賽以3成27打擊率敲出100安，也是兄弟能在下半季突圍的關鍵人物，但進入台灣大賽後，前3戰安打難產，甚至連上壘都是0，隨著球隊陷入3連敗，他也承受許多壓力。

今天持續擔任前兩棒，張士綸回應期待，敲出安打後在壘上握拳振奮大吼，他說：「謝謝平野教練對我的信任，那支安打不只是為自己開心，教練那麼信任我，如果繼續這樣低潮，沒做一些事情，很對不起球隊。」

張士綸透露，周一練球時，平野有說第三戰還是會排他先發，「但他說，如果看到你低頭，我就會把你換下來。他看到我失落，不希望我這樣，所以把我換下來。」迎戰第四戰，張士綸整理好思緒，「我覺得我自己不該這樣，很慶幸今天不管好壞都有抬起頭面對下一秒。」

張士綸也談到自己的自責情緒，「覺得怎麼有辦法那麼糟。」他收到很多學長的鼓勵，包括前一晚詹子賢打來的電話，告訴他還年輕，這是他必須要去克服的，希望他可以繼續大膽犯錯、勇敢面對。

有趣的是，10局上張政禹因觸身球上壘，隨後朱育賢擊出的滾地球，由二壘手張士綸傳二壘抓到張政禹，龍隊提出挑戰維持原判，該局攻勢空手而歸。

談到哥哥所挨的觸身球，張士綸坦言：「我一開始以為打到棒子，我原本說要挑戰，人家說是打到手、很痛，我就覺得心也滿痛，手背很少肉，之前他也因為觸身球休一段時間，幸好沒事。」至於傳二壘抓到哥哥的守備，張士綸的反應更直接，「沒想那麼多，被得分就完蛋了，沒想到那是哥哥。」

張政禹 張士綸 中職

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