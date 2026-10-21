中職／亂穿護具「拐氣」成功 詹子賢連兩年同日建功「感謝我爸爸」

中信兄弟在被水一戰的總冠軍賽第4戰，和味全龍隊鏖戰到延長賽第11局，最終靠著詹子賢揮出再見安打，以5：4打下勝利續命，戰局追成1勝3敗，連續兩年在10月21日這天有重要表現，詹子賢不忘向天上的爸爸道謝。

詹子賢在今年總冠軍賽前3戰合計9打席只有1支安打，今天前4打席也沒有表現，他指出，自己的打擊狀況其實並不差，「像今天第2打席也打得滿強勁，但就是不知道為什麼，怎麼打都被接到，就覺得，一開始打到很生氣，打到後來想說，生氣幹嘛，就也笑笑的，就是運氣很差。」

11局下面對二壘有人的打擊機會，詹子賢上場打擊前決定改個運，不再按照原本的順序穿上護具，「算了算了，拐個氣好了，就亂穿。」最終從陳冠偉手中敲出再見安打，幫兄弟打下勝利，也是價值連城的安打，幫兄弟續命，詹子賢賽後笑說：「也不知道是不是因為這樣，拐到氣。」

他提到，當時面對陳冠偉，「上去前我只想說，他的直球威力滿好的，不然就是把球的彈道打平，然後一打出去看到左外野手頓一下，想說『蛤？又要被接到？』結果再轉過去看到一個彈跳，我就知道一定是再見安打，因為二壘是岳政（華），他的腳跟土狗一樣快。」

去年的同一天，詹子賢在台灣大賽G2轟出關鍵全壘打，賽後哽咽向剛離世的父親喊話，一年後的今天，詹子賢又在台灣大賽擊出關鍵一擊，他也仍記得向天上的爸爸說謝謝。

歷經親人離世的傷痛加上成為人父，詹子賢看的隊友勝騎士登板時更有感觸。勝騎士的妻子日前歷經流產，但勝騎士在總冠軍賽G1先發後，僅休3天又中繼4.1局，幫球隊守住局面，詹子賢說：「看他上場的時候，其實內心有點感動。」

詹子賢表示：「當了父母就知道，小孩或是另外一半，對他來說很重要，雖然說隊友也很像我的家人，但當遇到像是親人離世這種事情，我去年體會過，所以我知道那種心情很複雜，也不知道要用什麼心情去面對，那種感覺要說是無助嗎？就是必須更堅強。」

因此看著勝騎士願意為了球隊的勝利作出貢獻，詹子賢說：「他讓人有一種安定感。」

兄弟打者詹子賢成為全隊英雄，延長賽11局下擊出高飛球，助兄弟拿下關鍵一分，也拿下冠軍賽首勝，跑者岳政華跑回本壘得分。記者曾原信／設有