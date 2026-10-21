中職／沒有設定能投到哪裡 勝騎士每局被問回覆都是「我可以！」

中信兄弟隊在懸崖邊拉住救命繩，今天打到延長11局以5：4擊敗味全龍隊，總冠軍賽追成1勝3敗，勝騎士熱血燃燒4.1局、73球，賽前並未設定自己能投到什麼程度，每一次攻守交換被問到感覺如何，「我都說我還可以！」

勝騎士距離前場登板僅休3天，此役在第六局、2：4落後之際站上投手丘，以73球一口氣吃下4.1局，僅被3安打、無失分，有他壓制龍隊打線，兄弟在他投球任內從落後到平手，最終等到贏球契機。

勝騎士昨天已經作為牛棚待命，今天仍是一樣任務，「賽前就知道，任何狀況都可能上場，今天是非常重要的一場比賽，我們只能贏，所以隨時叫我，我都會準備好。」

隨著勝騎士的局數拉長，球迷屢屢以為他的投球任務應該結束，但下一局依然是身著「30」號黃衫的男人站上投手丘，熱血燃燒讓場邊象迷忘情多次高喊「勝騎士！勝騎士！」。

勝騎士透露，並無設定可以投到什麼程度，「每一局下來，教練都有問我感覺，我是說還可以，一局一局來，沒有設定要投幾局。」他也大讚，球迷的歡呼聲讓自己更有動力。

勝騎士說，今天最開心的是兄弟最終拿下勝利，「這是我們很需要的一勝，接下來也會一起準備好下一場比賽。」