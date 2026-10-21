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中職／中信兄弟G4延長賽續命追成1勝3敗 奪冠機率從0提升至16.7%
中信兄弟在今年總冠軍賽先吞3連敗，戰績0勝3敗被逼進淘汰的懸崖邊，總教練平野惠一喊出要拚4連勝大逆轉封王的決心，而今天兄弟成功力挽狂瀾，在延長賽11局以5：4擊敗味全龍隊搶下首勝續命，戰局追成1勝3敗，奪冠機率從0提升至16.7%。
中職總冠軍賽史上，從未有球隊在於0勝3敗的落後的局面逆轉封王，中信兄弟前3戰打完陷入絕境，力拚要用4連勝「創造歷史」，成為史上第一支完成大逆轉的球隊，今天先從淘汰邊緣撿回一命，將戰局扳成1勝3敗。
過去兄弟隊史在總冠軍曾六度處於1勝3敗落後的局面，奪冠機率16.7%，其中只有2001年總冠軍賽對上統一獅隊，拿下首勝後連3場被完封，但在被聽牌後打出3連勝逆轉封王。今年則要再拚隊史第2次1勝3敗後翻盤奪冠。
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