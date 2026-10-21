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中職／兄弟拒絕放假！勝騎士「中3日」燃燒4.1局73球 擋下龍隊拋彩帶

最強防身武器？法國暴動現場驚見「法棍戰士」 網一看笑翻：傷害值秒提高

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中職／兄弟拒絕放假！勝騎士「中3日」燃燒4.1局73球 擋下龍隊拋彩帶

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊洋投勝騎士。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊洋投勝騎士。記者曾原信／攝影

中華職棒史上首次龍象爭霸，拒絕4戰落幕，沒有退路的中信兄弟隊今天派出勝騎士4.1局、73球無失分強力中繼，延長11局菲力士守住得點圈危機，11局下就由詹子賢擊出再見安打，兄弟以5：4贏球，在台灣大賽搶下重要的1勝，避免遭到剃光頭，距離總教練平野惠一喊話的「4連勝」還差3勝。

兄弟打出4場以來最有抵抗力的一戰，此戰先握2：0領先，為第三局龍隊先發投手黃暐傑保送首位打者江坤宇，黃韋盛、張士綸接連敲安串連攻勢。

兄弟鄭浩均先發4.1局失4分，第五局因2安打、1保送無人出局遭攻占滿壘，曾聖安二壘打、李凱威一壘打各挹注兩分打點，兄弟陷入2：4落後，第五局面對伍鐸掀起反撲，曾頌恩、王威晨敲安上壘，宋晟睿補上兩分打點安打追平4：4。

洋投勝騎士距離前場登板僅休3天，此役在第六局站上投手丘，以73球一口氣吃下4.1局，僅被3安打、無失分，屢屢以為他的投球任務應該結束，但下一局依然是身著「30」號黃衫的男人站上投手丘，熱血燃燒讓場邊象迷忘情多次高喊「勝騎士！勝騎士！」。

兄弟九局下一出局、一二壘有人的絕佳局面，錯過結束戰局的機會，高宇杰敲出雙殺打，今年台灣大賽上演首場延長賽。

兄弟第11局推出「中2日」的菲力士，儘管被敲2安打危機浮現，但最終安全下庄，打線在下半局面對陳冠偉，曾頌恩先選保送，岳政華代跑盜壘成功，兩出局後詹子賢一棒幫助兄弟續命。

兄弟贏球後系列賽追成1勝3敗，接下來休兵1天，周五起將在台北大巨蛋切換客場球隊，力拚讓戰線繼續延長。

兄弟 勝騎士 中職

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