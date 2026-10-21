中職／中信兄弟沒退路！ 勝騎士中繼4.1局無失分、菲力士延長賽登板

中信兄弟在總冠軍賽陷入0勝3敗的絕境，今天第4戰沒退路，前兩戰的先發投手都從牛棚亮相，G1先發勝騎士僅休3天再上場，中繼4.1局無失分、G2先發投手菲力士則是「中2日」在延長賽登板後援。

味全龍隊在打完前3場比賽取得3勝「聽牌」，今晚再贏球就能在大巨蛋拋下紅色彩帶；中信兄弟則今天要力求續命，等待史上首次奇蹟4連勝封王劇本。

今天中信兄弟的不上場名單僅留1名洋投、昨天G3先發羅戈，至於前兩戰先發的勝騎士、菲力士都被登錄在出賽名單中。而今天先發投手鄭浩均主投4.1局失4分退場，之後由蔡齊哲登板拆彈，第6局開始交給勝騎士。

勝騎士首戰先發7局用92球，被敲6支安打，送出3次三振，失3分，承擔敗投。僅休3天後，今天再登板中繼，力撐4.1局用70球，只被敲3支安打，沒有失分，在兄弟打線於6局下追平比數後，成功守住局面，每次攻守交換時都獲得全場的熱烈掌聲和歡呼聲。

兩隊正規賽9局打完4：4平手進入延長賽，是中職總冠軍賽史上第18場延長賽，而勝騎士投到10局上1出局後被敲安打退場，由呂彥青登板化解危機。

11局兄弟換上菲力士登板，他在G2先發，挨了曾聖安的3分砲，投到5局下被強襲球擊中退場，共投4.2局用71球，失3分（2分責失），僅休2天後，今天後援亮相。

中信兄弟勝騎士中繼4.1無失分。記者曾原信／攝影