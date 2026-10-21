中職／林辰勳本壘攻防傷退 龍隊更新傷情：頸部緊繃持續觀察

味全龍隊在總冠軍賽3勝0敗領先，今晚G4在台北大巨蛋拚封王，雙方上演激戰，6局下兄弟靠宋晟睿的安打追平比數，王威晨跑回追平分的同時和龍隊捕手林辰勳發有所碰撞，林辰勳也因頸部緊繃退場休息，由蔣少宏接替蹲捕。

龍隊已取得聽牌優勢，今天由黃暐傑先發上陣，搭配捕手林辰勳，2局下先失2分陷入落後，但龍隊打線在5局上也攻破中信兄弟先發投手鄭浩均，單局進帳4分，以4：2逆轉戰局。

6局下龍隊推出第2任投手伍鐸登板，但2出局後遭遇危機，被曾頌恩敲安後，又被王威晨掃出二壘打，二、三壘有人的局面，再讓宋晟睿揮出中間方向安打，兄弟曾頌恩回本壘追回1分，二壘上的王威晨奔回本壘則是經過電視輔助判決，確認腳早一步進壘，形成追平分。

王威晨回本壘的攻防戰，龍隊捕手林辰勳伸長手欲觸殺跑者，但在攻防之中被王威晨身體撞上，之後兩人都一度倒在本壘前，之後林辰勳退場休息。龍隊隨後更新傷情，「林辰勳頸部緊繃退場休息，防護團隊已先進行初步評估，後續會持續觀察並視情況安排進一步檢查。」