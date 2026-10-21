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圖輯／台灣大賽G4 中信兄弟對戰味全龍

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，球員回本壘慶祝。記者曾原信／攝影
中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，球員回本壘慶祝。記者曾原信／攝影

中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，味全龍賽前已取得3勝0敗的絕對聽牌優勢，中信兄弟則是背水一戰，在 4 萬名滿場球迷的應援下大變陣，前五局雖中信兄弟靠著張士綸的安打一度取得 2：0 領先，可惜在五局上被味全龍的攻勢逆轉，把握滿壘機會，拿下四分，截至五局結束雙方2：4，味全龍領先。

中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，兄弟教練王建民（左二）與兄弟先發投手鄭浩均交談。記者曾原信／攝影
中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，兄弟教練王建民（左二）與兄弟先發投手鄭浩均交談。記者曾原信／攝影

中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，味全跑者曾聖安撲回本壘帶回一分。記者曾原信／攝影
中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，味全跑者曾聖安撲回本壘帶回一分。記者曾原信／攝影

中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，味全打者劉俊緯靠著短打推進壘包。記者曾原信／攝影
中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，味全打者劉俊緯靠著短打推進壘包。記者曾原信／攝影

中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，味全李凱威擊出中外野滾地球，貢獻二分。記者曾原信／攝影
中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，味全李凱威擊出中外野滾地球，貢獻二分。記者曾原信／攝影

中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，兄弟張士綸擊出帶二分打點安打。記者曾原信／攝影
中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，兄弟張士綸擊出帶二分打點安打。記者曾原信／攝影

中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，味全打者劉俊緯靠著短打推進壘包。記者曾原信／攝影
中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，味全打者劉俊緯靠著短打推進壘包。記者曾原信／攝影

中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，球迷嗨翻。記者曾原信／攝影
中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，球迷嗨翻。記者曾原信／攝影

中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，球員回本壘慶祝。記者曾原信／攝影
中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，球員回本壘慶祝。記者曾原信／攝影

中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，球員回本壘慶祝。記者曾原信／攝影
中職總冠軍賽G4中信兄弟主場大巨蛋對上味全龍，中信兄弟一度領先2分，但五局上味全龍把握滿壘機會，拿下四分，球員回本壘慶祝。記者曾原信／攝影

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