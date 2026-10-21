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中職／兄弟這次領先25分鐘 龍隊4分大局灌倒鄭浩均
中信兄弟隊的領先，又一次如泡沫般短暫美好，先發投手鄭浩均第五局的不穩，直接引爆成味全龍隊的4分大局，兄弟此役的領先共撐25分鐘。
兄弟是此役先握優勢的一方，面對龍隊先發投手黃暐傑，在第三局出現突破口，首位打者江坤宇保送上壘，黃韋盛敲安加上盜壘，兄弟出現二、三壘有人機會，兩出局輪到張士綸，敲安送回兩分打點。
兄弟握有2：0領先，鄭浩均卻也很快在第五局出現巨大危機，朱育賢保送、陳子豪敲安，加上劉俊緯點出內野安打，龍隊無人出局已經攻占滿壘，曾聖安二壘打一棒掃回兩分速速追平，李凱威補上兩分打點超前安打，兄弟在此時決定換投。
鄭浩均此役先發4.1局被敲5安打、失4分，在2：4落後局面退場，兄弟已經背負3敗，今天若無法挽回頹勢，球季就將落幕。
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