中職／3位「0.000」男人同局解鎖首度上壘 兄弟罕見單局2分

中信兄弟隊在台灣大賽前3戰打線急凍，今天終於打出團隊在這波系列賽首見的迷你大局，第三局單局2分入袋，且特別的是來自三位賽前0上壘的男人，都在同一局首度解鎖上壘。

龍隊先發投手黃暐傑開局6上6下，兄弟在第三局出現突破口，首位打者江坤宇保送上壘，黃韋盛敲安加上盜壘，兄弟出現二、三壘有人機會，兩出局輪到張士綸，一棒敲出兩分打點一壘打，他在二壘上雙手握拳、振奮大吼，將3戰累積的壓力一口氣釋放。

攤開前3戰打擊數據，張士綸11打席、江坤宇9打席、黃韋盛8打席，全數都是0上壘，打擊率、上壘率、長打率全部都是0.000，此役在第三局都先後解鎖首度上壘，黃韋盛、張士綸敲出首安。

兄弟前3戰合計攻下1分，破前3戰最低得分紀錄，此役第三局單局攻下2分，為兄弟在此波系列賽首見。