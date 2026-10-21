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中職／終結11支0！張士綸敲兩分打點一壘打 回應平野持續啟用
中信兄弟隊張士綸系列賽前3戰11打數0安打，先發定位不受動搖，今天在台灣大賽第四戰以兩分打點一壘打回應信任，幫助兄弟取得2：0領先。
龍隊先發投手黃暐傑開局6上6下，直到第三局面對首位打者江坤宇投出保送，黃韋盛敲安加上盜壘，兄弟出現二、三壘有人機會，兩出局輪到張士綸，一棒敲出兩分打點一壘打，他在二壘上雙手握拳、振奮大吼，將3戰累積的壓力一口氣釋放。
張士綸本季異軍突起，例行賽以3成27打擊率敲出100安，也是兄弟能在下半季突圍的關鍵人物；進入台灣大賽後，張士綸的狀況急凍，前3戰合計11打席0上壘，第3戰提前被換下場後，倚在休息區欄杆上低垂著頭。
張士綸是否在第四戰繼續先發受到高度關注，而總教練平野惠一選擇繼續啟用，今天在第三局一棒為兄弟打下罕見的領先局面。
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