中職／李超台灣大賽初登板眼中只有打者 扛不容犯錯壓力盼享受舞台

中職味全龍隊投手李超台灣大賽初體驗，從「小緊張」到上場眼中只有打者，昨天中繼1局無失分，自評表現80分，感受到總冠軍賽不能有絲毫犯錯空間，也希望盡情享受舞台。

中職總冠軍賽（台灣大賽）味全龍隊與中信兄弟爭霸，昨天龍隊4比0領先局面，8局下換上投手李超接替登板，依序讓王威晨敲出游擊方向滾地球、江坤宇敲出二壘方向滾地球、再讓詹子賢敲出二壘方向滾地球出局。

李超台灣大賽初登板，總計用14球投1局、無失分。他今天賽前受訪表示，本來以為可以很快適應，但還是有一點小緊張，抓下王威晨打席後，心情才比較穩定。被問起有沒有哪個時刻開始能享受這樣的大場面，他笑說：「完全忘了這件事，上場眼中就只有打者。」

李超透露，原本投手教練納瓦洛（Jaime Navarro）告知，第一戰就有機會後援登板，但洋投太強了，直到第3戰才等到登板機會，也自信龍隊的牛棚投手戰力佳，可以在這麼多優秀的投手中被點名上場，感覺受到肯定，很開心。

談起台灣大賽與例行賽的差別，李超說，「多了台灣大賽這4個字，壓力更大」，例行賽可以接受失敗，還有下一場、下一週，還可以持續修正，但台灣大賽最多就是7場，一次失敗都可能造成嚴重的後果。

李超昨天14顆球中僅有2顆壞球、好球率高，他表示，上場策略就是大膽進攻、拿出最好的武器，如果這樣還被打，就表示能力不足、要繼續努力。自評台灣大賽初登板表現80分，結果滿意，但過程中應該可以再放開一點。