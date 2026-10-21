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中職／婉拒韓職合約留味全都是謠傳 蔣銲G4有望後援「很樂意」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
味全龍隊洋投蔣銲。 聯合報系資料照
味全龍隊洋投蔣銲。 聯合報系資料照

味全龍隊在總冠軍賽以3勝0敗領先中信兄弟，今晚在大巨蛋拚封王，系列賽首戰的先發投手蔣銲也在出賽名單中，必要時可能後援出賽，蔣銲樂於接下這樣的任務，他也形容，若有機會在投手丘上迎接紅彩帶拋下，「那將會是我至今職業生涯最重要的時刻。」

龍隊今天在總冠軍賽G4由本土投手黃暐傑先發，蔣銲也被登錄。他在17日首戰先發8局無失分、用100球，休息3天後再後援登板？他也自認OK，「我是一名投手，來這裡就是來投球的，我的職業生涯中有很多後援經驗，我知道後援的氛圍會是怎麼樣，所以如果有需要我上場，我也很樂於幫助球隊。」

若有機會機會後援出賽，為球隊守住勝利，在場上迎接彩帶拋下的封王時刻，蔣銲說：「老實說，那會是我職業生涯至今最重要的時刻。」

蔣銲今年來到中職，繳出頂級洋投表現，季中一度傳出韓職球隊有意網羅，但蔣銲選擇留在味全龍隊。如今在龍隊力拚封王前再被問到這一事，他也澄清，自己並未做出這樣的決定，這些都是媒體在傳的消息，「我從沒有拒絕合約，從來沒有人開出合約，但我很高興能繼續為味全龍效力、留在這裡，也很高興能參與這次的總冠軍賽。」

蔣銲 後援 中職

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