中職／兄弟背水一戰 平野惠一G4賽前喊話：連贏4場創造歷史

中信兄弟隊在總冠軍賽陷入0勝3敗的絕對劣勢，唯一奪冠之路是力拚4連勝、締造中職唯一「讓3追4」戲碼，總教練平野惠一賽前也向子弟兵們信心喊話，「要成為中職史上第一個達成大逆轉的球隊。」

兄弟苦吞3連敗後沒退路，平野惠一賽前依舊精神抖擻，受訪時也面帶笑容，迎接今天的「必勝」戰役，他形容，這樣的感覺就像是回到高中棒球時期，「如果不連贏9場，不能參加甲子園。」他也說：「比起連贏9場才能進甲子園的程度，連贏4場沒有問題！」

兄弟今天由鄭浩均先發，陣中可用投手都要待命上陣，包括首戰先發、昨天出現在牛棚熱身的勝騎士。至於昨天先發投手羅戈預計不會出賽，平野惠一說：「還是要好好考量他們之後的棒球人生。」

今晚背水一戰，平野惠一也公開賽前會議時向選手們的勉勵，「知道被對手3：0的情況下要大逆轉，以歷史上來看機率非常低，中職應該是沒有過，所以我們要去創造歷史，成為第一個達成大逆轉的球隊。」

平野惠一表示，很希望能跟今年這樣的陣容再打4場比賽，「就算多打一場比賽也好，希望可以跟這個團隊再一起打球。」他也直言，運動帶給社會的影響力很大，希望能夠藉由完成大逆轉，證明「直到最後都不要放棄，就會有好事發生。」