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中職／總冠軍賽G4確定4萬人滿場 兄弟0勝3敗拚續命先發打線大變陣
中信兄弟在總冠軍賽陷入0勝3敗的絕境，今晚第4戰在大巨蛋擔任主場，沒有退路，將在4萬人滿場的局面力拚續命，打線大幅變陣，張仁瑋、張士綸仍被排在前2棒，王威晨回到第4棒，陳俊秀沒有先發。
兄弟前3場比賽合計27局只拿1分，共只敲9支安打，其中昨天以0：6遭完封，全場只有1支安打表現，系列賽0勝3敗被「聽牌」。今天G4由鄭浩均先發上陣，對決龍隊本土投手黃暐傑，兄弟打線也進行大幅度調整。
兄弟今天擔任G4主場球隊，但陷入背水一戰，賽前球團宣布，今天大巨蛋4萬張門票售罄，確定滿場。
中信兄弟隊G4先發打線
第一棒 張仁瑋 三壘
第二棒 張士綸 二壘
第三棒 曾頌恩 右外野
第四棒 王威晨 指定打擊
第五棒 宋晟睿 中外野
第六棒 詹子賢 左外野
第七棒 江坤宇 游擊
第八棒 高宇杰 捕手
第九棒 黃韋盛 一壘
先發投手 鄭浩均
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