快訊

醫學年會招募「高雅露胸」Showgirl？ 風濕醫學會理事長：無妄之災

雪球愈滾愈大…澎湖冒領統一發票獎金案 1志願役軍人涉案10萬交保

台東知本農路案司法攻防升溫！前縣長吳俊立500萬交保 檢方提抗告

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／總冠軍賽G4確定4萬人滿場 兄弟0勝3敗拚續命先發打線大變陣

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
王威晨擔任第四棒指定打擊。 中信兄弟提供
王威晨擔任第四棒指定打擊。 中信兄弟提供

中信兄弟在總冠軍賽陷入0勝3敗的絕境，今晚第4戰在大巨蛋擔任主場，沒有退路，將在4萬人滿場的局面力拚續命，打線大幅變陣，張仁瑋、張士綸仍被排在前2棒，王威晨回到第4棒，陳俊秀沒有先發。

兄弟前3場比賽合計27局只拿1分，共只敲9支安打，其中昨天以0：6遭完封，全場只有1支安打表現，系列賽0勝3敗被「聽牌」。今天G4由鄭浩均先發上陣，對決龍隊本土投手黃暐傑，兄弟打線也進行大幅度調整。

兄弟今天擔任G4主場球隊，但陷入背水一戰，賽前球團宣布，今天大巨蛋4萬張門票售罄，確定滿場。

中信兄弟隊G4先發打線

第一棒 張仁瑋 三壘

第二棒 張士綸 二壘

第三棒 曾頌恩 右外野

第四棒 王威晨 指定打擊

第五棒 宋晟睿 中外野

第六棒 詹子賢 左外野

第七棒 江坤宇 游擊

第八棒 高宇杰 捕手

第九棒 黃韋盛 一壘

先發投手 鄭浩均

兄弟 中職 張士綸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／兄弟G3打線有曾頌恩了！「雙張」繼續開路

中職／味全龍拚今晚封王打線出爐！ 葉總：牛棚排了一個滿強的人

中職／龍隊打線微調！手握2勝沒什麼 葉總：沒4勝都沒有用

中職／兄弟3場只拿1分涼到破紀錄 龍隊3連勝「聽牌」隊史第6冠

相關新聞

中職／總冠軍賽G4確定4萬人滿場 兄弟0勝3敗拚續命先發打線大變陣

中信兄弟在總冠軍賽陷入0勝3敗的絕境，今晚第4戰在大巨蛋擔任主場，沒有退路，將在4萬人滿場的局面力拚續命，打線大幅變陣，張仁瑋、張士綸仍被排在前2棒，王威晨回到第4棒，陳俊秀沒有先發。

中職／味全龍拚今晚封王打線出爐！ 葉總：牛棚排了一個滿強的人

味全龍隊在今年總冠軍賽取得3勝0敗的聽牌優勢，最快今晚就能在台北大巨蛋拋下紅色彩帶，推出本土投手黃暐傑先發，對決中信兄弟鄭浩均。而力求今天就封王，總教練葉君璋笑說：「今天好像排了一個人在後面，滿強的。」

中職／兄弟背水一戰 平野惠一G4賽前喊話：連贏4場創造歷史

中信兄弟隊在總冠軍賽陷入0勝3敗的絕對劣勢，唯一奪冠之路是力拚4連勝、締造中職唯一「讓3追4」戲碼，總教練平野惠一賽前也向子弟兵們信心喊話，「要成為中職史上第一個達成大逆轉的球隊。」

中職／婉拒韓職合約留味全都是謠傳 蔣銲G4有望後援「很樂意」

味全龍隊在總冠軍賽以3勝0敗領先中信兄弟，今晚在大巨蛋拚封王，系列賽首戰的先發投手蔣銲也在出賽名單中，必要時可能後援出賽，蔣銲樂於接下這樣的任務，他也形容，若有機會在投手丘上迎接紅彩帶拋下，「那將會是我至今職業生涯最重要的時刻。」

中職／兄弟3連敗又爆「應援法披」贈品爭議 球迷氣炸：乾脆發紅色彩帶慶祝

中信兄弟原訂今日在台灣大賽第4戰，發放限定贈品「應援法披－是我兄弟款」，然而因廠商作業疏失無法如期送達，球團聲明臨時改發「400元」商品折價券，讓原本就陷入0勝3敗，心情低落的象迷更加火大，貼文也慘遭上千則留言開轟，讓球團擔心如同「大巨蛋冷氣」的打線同時，場外如何重新取得球迷信任，也成為一大考驗。

中職／台灣大賽第4戰4萬人滿場 味全龍拚封王安排室內噴香檳

中華職棒總冠軍賽（台灣大賽）第4戰賽前宣告門票完售，將締造4萬人滿場，取得3勝0敗「聽牌」的味全龍隊準備好紅色彩帶，噴香...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。