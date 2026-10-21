中職／總冠軍賽G4確定4萬人滿場 兄弟0勝3敗拚續命先發打線大變陣

中信兄弟在總冠軍賽陷入0勝3敗的絕境，今晚第4戰在大巨蛋擔任主場，沒有退路，將在4萬人滿場的局面力拚續命，打線大幅變陣，張仁瑋、張士綸仍被排在前2棒，王威晨回到第4棒，陳俊秀沒有先發。

兄弟前3場比賽合計27局只拿1分，共只敲9支安打，其中昨天以0：6遭完封，全場只有1支安打表現，系列賽0勝3敗被「聽牌」。今天G4由鄭浩均先發上陣，對決龍隊本土投手黃暐傑，兄弟打線也進行大幅度調整。

兄弟今天擔任G4主場球隊，但陷入背水一戰，賽前球團宣布，今天大巨蛋4萬張門票售罄，確定滿場。